"Выключили" свет и разбомбили российские оборонительные сооружения: СМИ пошагово раскрыли операцию США в Венесуэле

Операция по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро стала "одной из самых смелых" в истории США. Более 150 самолетов с военными, вооруженными до зубов, среди ночи тайно проникли в Венесуэлу, разбомбив российские оборонительные сооружения и погрузив столицу в темноту.

После разработки тщательного "дерзкого" плана и проведения разведки президент США Дональд Трамп одобрил операцию в конце декабря. В Daily Mail воссоздали вторжение США в Венесуэлу и захват Мадуро шаг за шагом с новыми подробностями.

Первый шаг: разведка, шпионаж и подготовка

Агентов ЦРУ США направили в Каракас еще в августе прошлого года, поставив перед ними задачу реализовать секретную разведывательную операцию. Они изучали поведение и передвижения президента Венесуэлы, надеясь захватить Мадуро "без нежелательных последствий".

Агенты имели информатора из окружения президента Венесуэлы, который способствовал им в воплощении плана. Сам Мадуро хорошо осознавал, что ему может угрожать опасность, из-за чего начал переезжать по ряду мест, в частности в форт Тиуна, который президент США Дональд Трамп назвал "крепостью".

В то же время элитные американские войска, включая "Дельту", тщательно отрабатывали продуманный план. Агентство Reuters 4 января сообщало, что эта отработка проходила в специально построенной копии резиденции Мадуро — так же, как это было во время подготовки операции по ликвидации Усамы бен Ладена.

Когда наступил "судный день", в небе над Каракасом кружил стелс-разведывательный беспилотник RQ-170 Sentinel. Вероятно, именно он подтвердил, что Мадуро пошел спать в форте Тиуна. Летел он на высоте до 50 тысяч футов.

Беспилотник RQ-170-Sentinel: такой кружил в небе над Каракасом в ночь операции США Фото: Соцсети

Второй шаг: вторжение в Венесуэлу

Дональд Трамп утвердил операцию в конце декабря, однако военные и разведчики посоветовали ему подождать до лучших погодных условий. 2 января, примерно в 22:46 часов по местному времени, президент США дал окончательное одобрение операции. Сам политик наблюдал за ходом действий, как за шоу, как он сам потом признавался.

Для захвата Мадуро США отправили 150 бортов военной авиации. Среди них — истребители F-35 и F-22, истребители F/A18 Super Hornets и бомбардировщики B-1B Lancer, а также самолеты раннего предупреждения E-2 Hawkeye и самолеты-помехи EA-18 Growlers.

Бомбардировщик B-1B Lancer

В ходе налета бомбардировщики поразили военные цели в Каракасе и поблизости. Кроме того, под ударом оказалась сеть радаров китайского производства, которые рекламировались как "охотники за стелс-самолетами". 4 января New York Post обнародовала спутниковые снимки пораженных объектов в Венесуэле.

Во время атаки никаких признаков работы венесуэльской противовоздушной обороны обнаружено не было, пишет Daily Mail. Взрывы зафиксировали в частности в районах базы в Ла-Карлоте и в 75 км от нее, в городе Игуэроте. Там среди прочего установлены ракетные установки "Бук-М2Е" советского производства.

Кадры поражения объектов в Венесуэле Фото: Соцсети

Через несколько часов после совершения атаки Трамп похвастался тем, что "огни Каракаса" выключили "благодаря определенному опыту, который мы имеем". Подробностей он не раскрыл, однако некоторые военные эксперты США считают, что речь идет о так называемой "бомбе-затемнителе" BLU-114/B, как это было во время войны в Персидском заливе. Это боеприпасы специального назначения, которые после сброса массово рассеиваются.

"Они оснащены парашютом для замедления спуска и наполнены волокнами из углеродного волокна, похожими на конфетти, которые после высвобождения могут вызвать короткое замыкание в электрооборудовании, таком как трансформаторы и распределительные станции", — объясняет издание.

Удар такой бомбы может погрузить город полностью в темноту, не нанося при этом разрушений инфраструктуре, однако ее использование довольно противоречиво, пишет Daily Mail.

Подразделение, которое двигалось за Мадуро, прибыло на вертолетах в Каракас около 01:00 часов по местному времени под прикрытием задымленного неба. Они летели примерно на высоте 30 метров над водой, чтобы обойти средства РЭБ. В итоге поврежден был один из них, однако судно смогло продолжить полет.

"Военные аналитики заявили, что российские противовоздушные щиты, на которые Венесуэла потратила миллиарды, не смогли обеспечить защиту", — говорится в публикации.

Элитные назначенцы США поймали Мадуро с женой, когда те пытались сбежать из спальни и прорваться в хранилище, однако политик не успел закрыть дверь. Американцы прибыли туда с паяльными лампами на случай, если придется прорываться сквозь стальную дверь, однако те не понадобились.

Третий шаг: бегство в Нью-Йорк

Около 03:30 часов по местному времени вертолеты с Мадуро и его женой уже были в небе над водой, направляясь в направлении США. Примерно через семь часов с момента принятия операции Трамп показал первый кадр захваченного Мадуро.

Первый кадр захваченного США Мадуро Фото: из открытых источников

С корабля USS Iwo Jima, находившегося в Карибском море, Мадуро был срочно доставлен в Гуантанамо-Бей на Кубе. После этого Мадуро с женой прибыли на авиабазу, расположенную к северо-западу от Манхэттена, на самолете Boeing 757.

Теперь в США начался суд над Мадуро, который отрицает все обвинения.

Напомним, 5 января издание NY Post сообщило, что Мадуро в США грозит смертная казнь.

Министр войны США Пит Гегсет "потроллил" российскую ПВО, которая не сработала во время атаки на Венесуэлу.