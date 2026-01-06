"Вимкнули" світло і розбомбили російські оборонні споруди: ЗМІ покроково розкрили операцію США у Венесуелі

Операція з захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро стала "однією із найсміливіших" в історії США. Понад 150 літаків з військовими, озброєними до зубів, серед ночі таємно проникли до Венесуели, розбомбивши російські оборонні споруди та зануривши столицю у темряву.

Після розроблення ретельного "зухвалого" плану і проведення розвідки президент США Дональд Трамп схвалив операцію наприкінці грудня. У Daily Mail відтворили вторгнення США до Венесуели та захоплення Мадуро крок за кроком з новими подробицями.

Перший крок: розвідка, шпигунство і підготовка

Агентів ЦРУ США спрямували до Каракаса ще у серпні минулого року, поставивши перед ними завдання реалізувати секретну розвідувальну операцію. Вони вивчали поведінку та пересування президента Венесуели, сподіваючись захопити Мадуро "без небажаних наслідків".

Агенти мали інформатора з оточення президента Венесуели, який сприяв їм у втіленні плану. Сам Мадуро добре усвідомлював, що йому може загрожувати небезпека, через що почав переїжджати низкою місць, зокрема у форт Тіуна, який президент США Дональд Трамп назвав "фортецею".

Водночас елітні американські війська включно з "Дельтою" ретельно відпрацьовували продуманий план. Агентство Reuters 4 січня повідомляло, що це відпрацювання відбувалося у спеціально побудованій копії резиденції Мадуро — так само, як це було під час підготовки операції з ліквідації Усами бен Ладена.

Коли настав "судний день", у небі над Каракасом кружляв стелс-розвідувальний безпілотник RQ-170 Sentinel. Ймовірно, саме він підтвердив, що Мадуро пішов спати у форті Тіуна. Летів він на висоті до 50 тисяч футів.

Безпілотник RQ-170-Sentinel: такий кружляв у небі над Каракасом у ніч операції США Фото: Соцмережі

Другий крок: вторгнення у Венесуелу

Дональд Трамп затвердив операцію наприкінці грудня, проте військові та розвідники порадили йому зачекати до кращих погодних умов. 2 січня, приблизно об 22:46 годині за місцевим часом, президент США дав остаточне схвалення операції. Сам політик спостерігав за ходом дій, мов за шоу, як він сам потім зізнавався.

Для захоплення Мадуро США відправили 150 бортів військової авіації. Серед них — винищувачі F-35 і F-22, винищувачі F/A18 Super Hornets і бомбардувальники B-1B Lancer, а також літаки раннього попередження E-2 Hawkeye і літаки-перешкоджувачі EA-18 Growlers.

Бомбардувальник B-1B Lancer

В ході нальоту бомбардувальники уразили військові цілі у Каракасі та поблизу. Окрім того, під ударом опинилася мережа радарів китайського виробництва, які рекламувалися як "мисливці за стелс-літаками". 4 січня New York Post оприлюднила супутникові знімки уражених об'єктів у Венесуелі.

Під час атаки жодних ознак роботи венесуельської протиповітряної оборони виявлено не було, пише Daily Mail. Вибухи зафіксували зокрема у районах бази у Ла-Карлоті та за 75 км від неї, у місті Ігуероте. Там серед іншого встановлені ракетні установки "Бук-М2Е" радянського виробництва.

Кадри ураження об'єктів у Венесуелі Фото: Соцсети

Через кілька годин після здійснення атаки Трамп похизувався тим, що "вогні Каракаса" вимкнули "завдяки певному досвіду, який ми маємо". Подробиць він не розкрив, однак деякі військові експерти США вважають, що йдеться про так звану "бомбу-затемнювач" BLU-114/B, як це було під час війни у Перській затоці. Це боєприпаси спеціального призначення, які після скидання масово розсіюються.

"Вони оснащені парашутом для уповільнення спуску і наповнені волокнами з вуглецевого волокна, схожими на конфетті, які після вивільнення можуть спричинити коротке замикання в електрообладнанні, такому як трансформатори та розподільні станції", — пояснює видання.

Удар такої бомби може занурити місто повністю у темряву, не завдаючи при цьому руйнувань інфраструктурі, проте її використання є доволі суперечливим, пише Daily Mail.

Підрозділ, що рухався за Мадуро, прибув на гелікоптерах до Каракаса близько 01:00 години за місцевим часом під прикриттям задимленого неба. Вони летіли приблизно на висоті 30 метрів над водою, аби обійти засоби РЕБ. У підсумку пошкоджено було один із них, проте судно змогло продовжити політ.

"Військові аналітики заявили, що російські протиповітряні щити, на які Венесуела витратила мільярди, не змогли забезпечити захист", — йдеться у публікації.

Елітні призначенці США спіймали Мадуро з дружиною, коли ті намагалися втекти зі спальні й прорватися до сховища, проте політик не встиг зачинити двері. Американці прибули туди з паяльними лампами на випадок, якщо доведеться прориватися крізь сталеві двері, однак ті не знадобилися.

Третій крок: втеча до Нью-Йорка

Близько 03:30 години за місцевим часом гелікоптери з Мадуро та його дружиною вже були у небі над водою, прямуючи у напрямку США. Приблизно через сім годин з моменту ухвалення операції Трамп показав перший кадр захопленого Мадуро.

Перший кадр захопленого США Мадуро Фото: з відкритих джерел

З корабля USS Iwo Jima, що перебував у Карибському морі, Мадуро був терміново доставлений до Гуантанамо-Бей на Кубі. Після цього Мадуро з дружиною прибули на авіабазу, розташовану на північний захід від Мангеттена, на літаку Boeing 757.

Тепер у США розпочався суд над Мадуро, який заперечує всі звинувачення.

Нагадаємо, 5 січня видання NY Post повідомило, що Мадуро у США загрожує смертна кара.

Міністр війни США Піт Гегсет "потролив" російську ППО, яка не спрацювала під час атаки на Венесуелу.