Постраждали важливі об'єкти: який вигляд мають військові бази у Венесуелі після атаки США

Великі ділянки військової інфраструктури Венесуели були зруйновані за лічені хвилини ударами армії США. Кілька об'єктів перетворилися на руїни, цілі будівлі зникли, а припарковані автомобілі згоріли або були підірвані.

Під час операції із захоплення Ніколаса Мадуро загинули щонайменше 40 осіб, включно з солдатами і мирними жителями. Про це пише газета New York Post, посилаючись на повідомлення представників уряду Венесуели виданню NYT.

Водночас венесуельська влада не повідомила, скільки загиблих були військовослужбовцями охорони президента, яка складається з кубинців.

Найсильніше постраждав найбільший і найважливіший військовий комплекс Венесуели в Каракасі Фуерте-Тіуна. Супутникові знімки, зроблені компанією Vantor "до" і "після" атаки, показують, що було знищено цілі будівлі, а на території бази помітні великі сліди вибухів.

Відео дня

Пошкодження на найбільшому військовому комплексі Фуерте-Тіуна в Каракасі Фото: З відкритих джерел

Під час штурму також постраждала військова авіабаза Ла-Карлота, де було знищено підрозділи ППО і злітно-посадкові смуги.

Загальний вигляд Фуерте-Тіуна "до" і "після" ударів Фото: з відкритих джерел

Порт Ла-Гуайра, що є ключовим логістичним вузлом, зазнав значних пошкоджень причальних споруд і контейнерів.

Пошкодження охоронюваного комплексу в Каракасі Фото: з відкритих джерел

За даними офіційних осіб, ударів зазнали й кілька інших військових об'єктів поблизу Каракаса, Міранди, Арагуа і Ла-Гуайри.

При цьому видання The New York Times повідомило деякі деталі про жертви серед мирного населення. Недалеко від аеропорту Каракаса в прибережному районі Катія-ла-Мар від авіаударів ВПС США було зруйновано триповерховий житловий будинок.

Інтер'єр постраждалої квартири Фото: з відкритих джерел

Загинула 80-річна Роза Гонсалес. Сусіди намагалися доправити її в лікарню на мотоциклі, однак медики констатували смерть жінки. Її племіннику Вілману Гонсалесу "посікло" обличчя, чоловікові наклали три шви. Ще одна жінка перебуває в лікарні в критичному стані.

Вілман Гонсалес переносить уцілілі меблі зі свого зруйнованого будинку Фото: З відкритих джерел

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, розповідаючи про підсумки операції із захоплення Мадуро, заявив, що жоден американець не загинув, проте деякі бійці дістали поранення під час спроби проникнути в "добре укріплене місце".