Пострадали важные объекты: как выглядят военные базы в Венесуэле после атаки США

Большие участки военной инфраструктуры Венесуэлы были разрушены за считанные минуты ударами армии США. Несколько объектов превратились в руины, целые здания исчезли, а припаркованные автомобили сгорели или были взорваны.

Во время операции по захвату Николаса Мадуро погибли по меньшей мере 40 человек, включая солдат и мирных жителей. Об этом пишет газета New York Post, ссылаясь на сообщение представителей правительства Венесуэлы изданию NYT.

В то же время венесуэльские власти не сообщили, сколько погибших были военнослужащими охраны президента, которая состоит из кубинцев.

Сильнее всего пострадал крупнейший и важнейший военный комплекс Венесуэлы в Каракасе Фуэрте-Тиуна. Спутниковые снимки, сделанные компанией Vantor "до" и "после" атаки, показывают, что были уничтожены целые здания, а на территории базы заметны обширные следы взрывов.

Повреждения на крупнейшем военном комплексе Фуэрте-Тиуна в Каракасе Фото: Из открытых источников

Во время штурма также пострадала военная авиабаза Ла-Карлота, где были уничтожены подразделения ПВО и взлетно-посадочные полосы.

Общий вид Фуэрте-Тиуна "до" и "после" ударов Фото: из открытых источников

Порт Ла-Гуайра, являющийся ключевым логистическим узлом, получил значительные повреждения причальных сооружений и контейнеров.

Повреждение охраняемого комплекса в Каракасе Фото: из открытых источников

По данным официальных лиц, ударам подверглись и несколько других военных объектов вблизи Каракаса, Миранды, Арагуа и Ла-Гуайри.

При этом издание The New York Times сообщило некоторые детали о жертвах среди мирного населения. Недалеко от аэропорта Каракаса в прибрежном районе Катия-ла-Мар от авиаударов ВВС США был разрушен трехэтажный жилой дом.

Интерьер пострадавшей квартиры Фото: из открытых источников

Погибла 80-летняя Роза Гонсалес. Соседи пытались доставить ее в больницу на мотоцикле, однако медики констатировали смерть женщины. Ее племяннику Вилману Гонсалесу "посекло" лицо, мужчине наложили три шва. Еще одна женщина находится в больнице в критическом состоянии.

Вилман Гонсалес переносит уцелевшую мебель из своего разрушенного дома Фото: Из открытых источников

Напомним, президент США Дональд Трамп, рассказывая об итогах операции по захвату Мадуро, заявил, что ни один американец не погиб, однако некоторые бойцы получили ранения при попытке проникнуть в "хорошо укрепленное место".