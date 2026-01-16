Сын Кадырова Адам попал в ДТП в Грозном: СМИ пишут, что он в тяжелом состоянии, детали

Сын лидера Чечни Адам Кадыров попал в серьезное ДТП в Грозном. Из-за аварии перекрыли часть города, а его готовят к транспортировке в Москву для оказания медицинской помощи.

Как сообщает оппозиционный чеченский телеграм-канал Niyso, ссылаясь на собственные источники, в Грозном произошла авария с участием высокопоставленных лиц республиканской власти. Речь идет именно об Адаме Кадырове.

"Грозный перекрыт, новая республиканская больница закрыта. Все ради одного человека, который находится в тяжелом состоянии. Его реанимируют и готовят к транспортировке в Москву", — говорится в сообщении.

По данным канала, кортеж двигался на большой скорости, когда внезапно наткнулся на препятствие. Машины столкнулись друг с другом, из-за чего на дороге произошел хаос. Есть несколько пострадавших, однако основное внимание приковано к Адаму, который находится в тяжелом состоянии.

Также сообщается, что в машине был боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев. По предварительной информации, он получил серьезные травмы, а некоторые источники даже утверждают, что он погиб. И все же, по данным Niyso, эта информация не подтвердилась, однако удалось узнать, что среди пострадавших якобы есть еще один сын высокопоставленного представителя оккупационных властей.

В ДТП с сыном Кадырова попал боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев Фото: Telegram

Зато, как сообщает издание ASTRA, пока российский сервис "Яндекс. Пробки" не фиксирует перекрытий или серьезных пробок на улицах Грозного. Также стоит отметить, что Рамзан Кадыров и другие официальные источники пока не подтверждали информацию о ДТП.

Напомним, что у главы Чечни Рамзана Кадырова отказали почки и он находится в собственной больнице в Чечне. Из-за болезни чиновника Кремль начал искать кандидатов, которые смогут постить его место.

Также Фокус писал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, у США есть все инструменты для того, чтобы принудить Россию к прекращению войны и подписанию мирного договора. В частности, по его мнению, Кадыров рискует повторить судьбу Мадуро.