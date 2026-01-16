Сын Кадырова Адам попал в ДТП в Грозном: СМИ пишут, что он в тяжелом состоянии, детали
Сын лидера Чечни Адам Кадыров попал в серьезное ДТП в Грозном. Из-за аварии перекрыли часть города, а его готовят к транспортировке в Москву для оказания медицинской помощи.
Как сообщает оппозиционный чеченский телеграм-канал Niyso, ссылаясь на собственные источники, в Грозном произошла авария с участием высокопоставленных лиц республиканской власти. Речь идет именно об Адаме Кадырове.
"Грозный перекрыт, новая республиканская больница закрыта. Все ради одного человека, который находится в тяжелом состоянии. Его реанимируют и готовят к транспортировке в Москву", — говорится в сообщении.
По данным канала, кортеж двигался на большой скорости, когда внезапно наткнулся на препятствие. Машины столкнулись друг с другом, из-за чего на дороге произошел хаос. Есть несколько пострадавших, однако основное внимание приковано к Адаму, который находится в тяжелом состоянии.
Также сообщается, что в машине был боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев. По предварительной информации, он получил серьезные травмы, а некоторые источники даже утверждают, что он погиб. И все же, по данным Niyso, эта информация не подтвердилась, однако удалось узнать, что среди пострадавших якобы есть еще один сын высокопоставленного представителя оккупационных властей.
Зато, как сообщает издание ASTRA, пока российский сервис "Яндекс. Пробки" не фиксирует перекрытий или серьезных пробок на улицах Грозного. Также стоит отметить, что Рамзан Кадыров и другие официальные источники пока не подтверждали информацию о ДТП.
Напомним, что у главы Чечни Рамзана Кадырова отказали почки и он находится в собственной больнице в Чечне. Из-за болезни чиновника Кремль начал искать кандидатов, которые смогут постить его место.
Также Фокус писал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, у США есть все инструменты для того, чтобы принудить Россию к прекращению войны и подписанию мирного договора. В частности, по его мнению, Кадыров рискует повторить судьбу Мадуро.