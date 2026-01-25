Їхали з Києва на відпочинок: на Закарпатті перекинувся автобус з дітьми, є травмовані (фото)

У неділю вранці, 25 січня, в Ужгородському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. В аварії постраждали неповнолітні, які їхали на відпочинок до Карпат.

Виклик на ДТП, яка сталася на відрізку дороги між населеними пунктами Перечин та Зарічово, на лінію "103" надійшов о 8:36. Про це інформує місцевий центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Медики отримали інформацію про перекидання пасажирського мікроавтобуса, у якому перебували діти. На місці події було встановлено, що в аварії постраждало шестеро дітей віком від 8 до 14 років та одна жінка.

На місці ДТП Фото: з відкритих джерел

Одного хлопчика із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано до Мукачівської обласної дитячої лікарні. Інші учасники інциденту доставлені до медичних закладів Ужгорода для додаткового обстеження.

Загрози життю пацієнтів немає, їхній стан стабільний, йдеться у повідомленні.

На місці ДТП

Обставини та причини ДТП наразі встановлюють правоохоронні органи.

Журналіст Віталій Глагола уточнює, що мікроавтобус Mercedes Sprinter з’їхав з траси й перекинувся на бік через ожеледь. У транспортному засобі перебували діти, що їхали з Києва до Карпат на відпочинок разом із дорослими, які їх супроводжували.

Ситуація на дорогах Закарпаття

Вранці 25 січня на дорогах більшої частини Закарпаття прогнозувалася ожеледиця, рівень небезпечності І (жовтий). Про це напередодні попереджали у регіональному ГУ ДСНС.

Водіям надзвичайники рекомендували не поспішати, обирати безпечну швидкість та тримати дистанцію на слизьких шляхах.

Нагадаємо, 28 грудня між селами Раків і Надіїв Калуського району Івано-Франківської області рейсовий пасажирський автобус з'їхав у кювет і перекинувся. У ДТП загинула одна людина, ще дев'ятеро, зокрема дитина, були госпіталізовані.

Також Фокус писав про аварію, яка сталася вранці 17 січня у Львівській області. Міжнародний рейсовий автобус сполученням "Відень-Київ" наїхав на металевий відбійник, а потім врізався в дерево.