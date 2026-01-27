В Одесі через ожеледицю пересуваються на ковзанах, — соцмережі (відео)

Ожеледь в Одесі істотно ускладнила пересування вулицями і тротуарами для місцевих жителів.

Дійшло до того, що очевидці зняли на камеру, як хлопець на ковзанах під'їжджає до маршрутки, після чого встрибує в неї, щоб продовжити свій шлях уже більш традиційним способом. Відповідне відео опублікував один із місцевих пабліків.

"Єдиний нормальний засіб пересування в Одесі зараз", — ідеться в підписі.

Напередодні журналісти "ТСН" повідомляли, що через ожеледицю в одеських травмпунктах — справжній аншлаг. Лише за першу половину дня до лікарень звернулися понад сто осіб. Також у місті фіксували численні падіння дерев і великих гілок, що не витримували ваги льоду.

Ожеледь в Одесі сьогодні була і в прогнозі погоди. Крім того, "Думская" попереджала, що через сильний рвучкий вітер і опади 27 січня можливе падіння гілок і кабелів, тому слід обережно пересуватися під деревами.

Відео дня

Одеситам категорично не рекомендують залишати транспортні засоби під деревами, лініями електропередач і на решітках дощоприймачів. Окремо наголошується на небезпеці перебування в пляжній зоні. Через шторм у Чорному морі значно посилюється мінна небезпека, тож вихід на узбережжя вкрай ризикований для життя.

Обстріл Одеси 27 січня

Уночі 27 січня Одеса пережила черговий масовий обстріл з боку ЗС РФ. У місті зруйновано або пошкоджено житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, а також об'єкт ДТЕК. В області ввели графіки відключень світла.

Станом на 14:55 уже відомо про трьох загиблих. Ще 35 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. З них 12 госпіталізовано, зокрема одну вагітну жінку та двох дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.