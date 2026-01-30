Из-за непогоды в Украине начали ограничивать движение на дорогах: о каких направлениях речь

30 января в ряде регионов наблюдаются сложные погодные условия, включая дождь, который в результате постепенного похолодания замерзает, провоцируя сильный гололед.

Из-за этого на дорогах государственного значения в Украине вводят ограничение на движение грузовых и крупногабаритных транспортных средств. В частности, такие меры уже предприняты в Сумской области, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Где действуют ограничения:

Н-07 Киев — Сумы — Юнаковка: км 230 +347 — км 296 +280 (с. Недригайлов — г. Сумы)

Н-12 Сумы — Полтава: км 10 +809 — км 73 +690 (г. Сумы — г. Ахтырка)

Н-12-1 Объезд г. Сумы: км 0+000 — км 19+045

Водителей призывают учитывать погодные условия и состояние дорог, планируя маршрут заранее, соблюдать требования дорожных знаков и указаний патрульных, а также быть внимательными и осторожными за рулем.

Відео дня

Накануне Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев об ухудшении погоды и приближающихся сильных морозах. Местами температура воздуха опустится до -30 , а самыми холодными днями будут 1-3 февраля.

Напомним, на горных реках Закарпатья в связи с потеплением начался ледоход.

Также сообщалось, что в Украине можно получить компенсацию за травму из-за гололеда.