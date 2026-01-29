В Украине ожидаются морозы до -30: объявлен красный уровень опасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о новой волне похолодания. Местами морозы достигнут -30 градусов.

Существенное понижение температуры воздуха ожидается в Украине 1-3 февраля, сообщили в ГСЧС со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Холоднее всего будет в в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, где морозы ожидаются от -20 до -27. В Киеве похолодает до -20 -25 градусов.

Днем столбики термометров будут показывать от -15 до -22.

"Местами мороз достигнет минус 30º (III уровень опасности, красный)", — отметили спасатели.

В среду и четверг (4-5 февраля) ожидается постепенное ослабление морозов с запада и юго-запада страны.

Также в ГСЧС подчеркнули, что сегодня, 29 января, и до конца дня в Киеве и области сохранится туман, а видимость будет 200-500 метров. Объявлен I уровень опасности (желтый). Водителей и пешеходов просят быть внимательными в связи с погодными условиями и ограниченной видимостью.

Синоптик Наталья Диденко в своем свежем прогнозе тоже говорит о похолодании.

"В течение 1-4 февраля предполагается пик морозов, которые могут составлять в ночные часы -20-28 градусов и ниже. Самой морозной будет северная часть Украины, включая Киев. В Киеве пик мороза ожидается 1-2 февраля. Ослабление морозов – с 5-го февраля", — пишет она.

Такой будет синоптическая ситуация над Украиной 2 февраля Фото: facebook / Наталья Диденко

Ранее о существенном похолодании говорил и эколог Александр Соколенко. Вторая волна морозов обусловлена все тем же Азиатским циклоном, который господствовал над Украиной в январе. Когда придет потепление, он говорить не берется, но допускает, что морозы могут ослабнуть не раньше середины февраля.

По словам начальницы отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Натальи Голени, крайне низкие температуры будут в Украине с начала и минимум до 5 февраля.