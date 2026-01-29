В Украину снова идет похолодание: где будут морозы до -27

На смену нескольким дням относительного потепления в Украину снова вернутся сильные морозы, и в некоторых регионах столбики термометров могут опуститься до -27.

Холод идет в Украину вместе с Азиатским циклоном с севера и северо-востока, рассказал в беседе с "ТСН" эколог Алнксандр Соколенко.

По его словам, похолодание в Украине обусловлено передвижением атмосферных фронтов.

"Поскольку воздух вокруг циклона вращается против часовой стрелки, то перемещение холодных воздушных масс направляется на территорию Европы", – объяснил он. Из-за этого холодный и ледяной воздух вместе с высоким давлением движется от Урала в сторону Украины и Польши.

Когда придет похолодание

Уже с 30 января ожидается стремительное снижение температуры воздуха, и первыми это почувствуют Сумская, Черниговская, Киевская, Ровенская и Волынская области.

"Волна холода будет равномерно передвигаться из северных регионов в центр и на юг. Пятница – это начало вторжения холодного воздуха: днем ​​будет до 8-10 градусов мороза, а в субботу и воскресенье он усилится. На севере мороз будет сильнее, а в центр Украины и на юг придет с опозданием на день. Но динамика ужесточения морозов будет везде", — говорит Соколенко.

В столице на выходных прогнозируют -17 градусов мороза ночью и -12 – днем, однако самые большие холода впереди, и период с воскресенья по среду будет самым тяжелым.

"В понедельник и во вторник мороз еще больше усилится. Пока, предварительно, все выглядит так, что в эти дни на следующей неделе будут самыми холодными. На Киевщине мороз будет достигать 27 градусов, а возможно даже ниже. А в Киеве – до 20 градусов и ниже. Риск понижения в ночное время очень высок, а днем температура будет фиксироваться где-то на уровне 15 градусов мороза", – прогнозирует эколог.

Когда в Украине потеплеет

Соколенко констатирует, что сейчас очень сложно определить дату потепления. Он отмечает, что что такие антициклоны, как Азиатский, обладают очень тяжелым и малоподвижным воздухом, он холодный и это зона высокого давления:

"Эта зона очень широкая и объемная, просто огромная, если посмотреть на карте. Она становится своеобразным щитом, сдерживающим перемещение теплых воздушных масс из Атлантики. Или просто направляет тепло на крайний север или на крайний юг. Именно поэтому трудно спрогнозировать, когда антициклон потеряет свою мощность и когда идущие с запада атмосферные фронты смогут добираться до Украины".

По предварительным данным, морозы могут держаться до середины февраля.

"Что касается более близкой перспективы, то на следующей неделе с воскресенья по среду будет пик морозов и их ослабление возможно в следующие четверг и пятницу. Но это лишь послабление, речь об оттепелях пока не идет. Что будет дальше, пока сложно прогнозировать. Ситуация прояснится в начале следующей недели, когда можно будет сделать прогноз на ближайшие семь дней", — подытожил собеседник ресурса.

О похолодании говорила и начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. Она прогнозирует крайне низкие температуры с 1 по, минимум, 5 февраля.

