В Украине можно получить компенсацию за травму из-за гололеда: что нужно знать

Этой зимой сильная непогода превратила тротуары и дороги Украины в настоящие катки. И из-за гололеда многие люди получают травмы, но они могут требовать компенсацию от ответственных служб или балансодержателей территорий, если правильно оформят все необходимые документы и соберут доказательства.

Об этом сообщает издание "Телеграф", ссылаясь на часть вторую статьи 18 Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов".

Согласно действующему законодательству, организации и учреждения, которые отвечают за благоустройство населенных пунктов, обязаны поддерживать территории в надлежащем состоянии. Во время гололеда тротуары и дороги должны быть расчищены от снега и посыпаны специальными противогололедными смесями. Если этого не сделано и человек травмируется, балансодержатель или ответственная служба должны возмещать нанесенный ущерб. К балансодержателям относятся ЖЭКи, жилищно-строительные кооперативы и объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), которые отвечают за содержание территории в безопасном состоянии.

Как получить компенсацию после падения на льду

Чтобы получить компенсацию после падения на льду, важно своевременно зафиксировать факт травмы и обстоятельства, при которых она произошла. Человеку следует обратиться в больницу или вызвать "скорую", чтобы получить медицинское заключение, в котором указан вид травмы и причина ее получения. Одновременно нужно документально подтвердить состояние территории: сделать фотографии или видео места падения, на которых видно, что снег не был расчищен или тротуар не посыпан. Свидетельства очевидцев, записи с камер наблюдения и другие подобные материалы могут стать весомым доказательством в процессе.

Следующим шагом является составление письменной претензии и отправка ее заказным письмом в учреждение или организацию, ответственную за содержание территории. В документе нужно указать размер компенсации, обоснование требований и сроки, в которые пострадавший ожидает получить возмещение. К претензии следует приложить все имеющиеся медицинские документы, чеки из аптек, рецепты врачей и другие подтверждения понесенных расходов.

Ключевым для успешного возмещения является сбор полного пакета доказательств, который включает медицинские заключения, подтверждение нарушения со стороны балансодержателя, показания очевидцев и документальные подтверждения материального ущерба. В случае, если травма повлекла моральные страдания, их также можно подтвердить заключениями врачей или свидетельствами людей, наблюдавших состояние пострадавшего.

Важно, что лицо, получившее увечье из-за ненадлежащего содержания территории, освобождается от уплаты судебного сбора во всех инстанциях, что упрощает процесс защиты своих прав.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, начало февраля будет холодным, и как минимум до 5 числа будут преобладать низкие температуры до -20 градусов.

Также Фокус писал, что в атмосфере уже доминируют атлантические процессы, которые оттесняют арктический холод на восток. Однако этот процесс не такой быстрый, как хотелось бы.