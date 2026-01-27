"Мы еще не перезимовали": синоптики рассказали о погоде в Украине в конце января

Украина страдала от мощного сибирского антициклона, который в конце концов отступает. Но синоптики предупреждают, что до плюсовой температуры еще надо потерпеть.

В атмосфере уже доминируют атлантические процессы, которые оттесняют арктический холод на восток. Но это процесс не такой быстрый, как хотелось бы. Фокус узнал, какой погоды следует ожидать на конец января.

Так, начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань предупреждает, что 27-30 января циклонические вихри с атмосферным фронтами значительно усложнят погоду. В Черкасской области прогнозируется комплекс опасных явлений: снег с переходом дождь, ледяной дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, туман, гололед, на дорогах гололедица.

"Мы еще не перезимовали. Самый сложный в погодном отношении сезон продолжается", — предупредил Постригань.

Он объяснил, что у земли еще находится тяжелый морозный воздух, а на высоте 1-1,5 км заходит более теплый и влажный воздух. Поэтому капли дождя, которые будут падать сквозь этот холодный слой воздуха, будут образовывать ледяные шарики с водой внутри. А попадая на мерзлую почву и переохлажденные предметы эта вода сразу замерзает. Поэтому ближайшая перспектива — ощутимое повышение температуры воздуха, ежедневные осадки и гололедица.

Также в Украину придут туманы.

Но по последним обновленным данным Европейского центра среднесрочных прогнозов в конце января, моделирует зарождение и перемещение в наши широты активных южных циклонов, которые усложнят погоду. И уже 30 января начнется очередной период похолодания с умеренными морозами.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что на этой неделе потеплеет, а вот с 31 января-1 февраля, по предварительным прогнозам, снова вероятно ощутимое похолодание.

А в Украинском гидрометеорологическом центре сделали осторожный прогноз на 28 января, предупредив, что погоду в Украине будет формировать поле пониженного давления и влажная теплая воздушная масса с Черного моря. Давление будет падать, относительная влажность воздуха будет оставаться высокой. Атмосферный фронт, который будет медленно перемещаться с запада, обусловит в западных, северных и центральных областях небольшой снег, днем с дождем, на остальной территории осадков не ждем.

Будет облачно. В Украине, кроме юго-востока, будет идти небольшой мокрый снег и дождь.

На Правобережье туман; в большинстве центральных, северных и Харьковской областях гололед. На дорогах, кроме юга и Закарпатья, гололедица. Уровень опасности — желтый.

Напомним, в Киеве из-за перебоев с отоплением после российских массированных обстрелов происходят прорывы труб, а вода быстро замерзает на морозе. В соцсетях показали, как вмерзли в лед машины в одном из киевских дворов.

Морозы также сковали Одессу — там улицы и тротуары покрыл настолько ровный лед, что по нему можно передвигаться на коньках. СМИ сообщают о многочисленных обращениях горожан в травмпункты.