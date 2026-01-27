"Ми ще не перезимували": синоптики розповіли про погоду в Україні наприкінці січня

Україна потерпала від потужного сибірського антициклону, який врешті відступає. Але синоптики попереджають, що до плюсової температури ще треба потерпіти.

В атмосфері вже домінують атлантичні процеси, які відтісняють арктичний холод на схід. Але це процес не такий швидкий, як хотілося б. Фокус дізнався, якої погоди слід очікувати на кінець січня.

Так, начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань попереджає, що 27-30 січня циклонічні вихори з атмосферним фронтами значно ускладнять погоду. На Черкащині прогнозується комплекс небезпечних явищ: сніг з переходом дощ, крижаний дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

"Ми ще не перезимували. Найскладніший у погодному відношенні сезон триває", - попередив Постригань.

Відео дня

Він пояснив, що біля землі ще знаходиться важке морозне повітря, а на висоті 1-1,5 км заходить більш тепле і вологе повітря. Тому краплі дощу, які падатимуть скрізь цей холодний шар повітря, утворюватимуть льодяні кульки з водою всередині. А потрапляючи на мерзлий ґрунт та переохолоджені предмети ця вода одразу замерзатиме. Тому найближча перспектива – відчутне підвищення температури повітря, щоденні опади та ожеледиця.

Також в Україну прийдуть тумани.

Але за останніми оновленими даними Європейського центру середньострокових прогнозів наприкінці січня, моделює зародження та переміщення у наші широти активних південних циклонів, що ускладнять погоду. І вже 30 січня розпочнеться черговий період похолодання із помірними морозами.

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що цього тижня потеплішає, а ось із 31 січня-1 лютого, за попередніми прогнозами, знову ймовірне відчутне похолодання.

А в Українському гідрометеорологічному центрі зробили обережний прогноз на 28 січня, попередивши, що погоду в Україні формуватиме поле зниженого тиску та волога тепла повітряна маса з Чорного моря. Тиск падатиме, відносна вологість повітря залишатиметься високою. Атмосферний фронт, який повільно переміщуватиметься із заходу, зумовить у західних, північних та центральних областях невеликий сніг, вдень з дощем, на решті території опадів не чекаємо.

Буде хмарно. В Україні, крім південного сходу, йтиме невеликий мокрий сніг та дощ.

На Правобережжі туман; в більшості центральних, північних та Харківській областях ожеледь. На дорогах, крім півдня і Закарпаття, ожеледиця. Рівень небезпечності – жовтий.

Нагадаємо, у Києві через перебої з опаленням після російських масованих обстрілів стаються прориви труб, а вода швидко замерзає на морозі. В соцмережах показали, як вмерзли у лід машини в одному із київських дворів.

Морози також скували Одесу — там вулиці та тротуари вкрив настільки рівний лід, що ним можна пересуватися на ковзанах. ЗМІ повідомляють про численні звернення містян до травмпунктів.