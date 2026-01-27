"Машини вмерзли в лід": в соцмережах показали наслідки сильних морозів у Києві (відео)

У Києві через перебої з опаленням після російських масованих обстрілів стаються прориви труб, а вода швидко замерзає на морозі. В соцмережах поширюються відео з автівками, які, як стверджується, вмерзли в лід біля одного з київських будинків.

Відео наслідків морозів у Києві опублікував місцевий житель на YouTube каналі "ТоЛсТяК". У ролику, датованому 20 січня, можна побачити кілька автівок, скованих льодом.

У відео автор розповідає, що хоче показати проблеми, з якими стикаються кияни через відключення світла та морози, та підходить до великої замерзлої калюжі.

"От у них така історія: все тече і не можуть зробити. Машини вмерзли в лід", — каже він.

Також цей ролик опублікований на сторінці акаунту asdfg7419 в TikTok. Власник акаунту стверджує, що інцидент стався "на Академі" — імовірно, йдеться про станцію метро "Академмістечко" у Святошинському районі на правому березі.

Імовірно, автомобілі у Києві вмерзли в лід біля станції "Академмістечко" Фото: скриншот

Також коментатори запитали, як машини вмерзли в лід, і автор відповів, що це сталося, коли з будинку зливали воду, щоб вона не замерзла в трубах під час відключення опалення.

За словами автора відео, авто вмерзли у воду, яку зливали з опалювальних труб Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 січня в соцмережах також повідомляли про прориви труб у Києві: зокрема в пабліках поширювали відео аварійної ситуації на Подолі, де під'їзд затопило гарячою водою, і через сильний напір води обвалилася стеля.

Морози також скували Одесу — там вулиці та тротуари вкрив настільки рівний лід, що ним можна пересуватися на ковзанах. ЗМІ повідомляють про численні звернення містян до травмпунктів. Також у місті під вагою льоду падають дерева та великі гілки.

13 січня Фокус розповідав, як завести авто у мороз.