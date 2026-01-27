Прорив труб у Києві: на Подолі під'їзд затопило кип'ятком, а частина стелі відпала (відео)

У Києві через прорив тепломережі кілька будинків, як повідомляють місцеві пабліки, затопило гарячою водою. На оприлюднених записах видно, як рідина буквально просочується крізь стелі.

Так, 27 січня місцеві телеграм-канали опублікували відео, на яких один із під’їздів залило "окропом". За даними джерел, інцидент стався на Подолі. Через сильний напір води частина стелі обвалилася. Мешканці зазначають, що заливання розпочалося ще вночі, а аварійні служби досі не прибули на місце події.

"Обвалилась стеля у підʼїзді на Подолі. Людей з 3 години ночі заливає кипʼятком зі стелі у підʼїзді. Наразі відповідні служби ще не приїхали", — додали в дописі.

Однак подібна ситуація сьогодні виникла не лише на Подолі: в іншому районі Києва вода буквально витікала з під’їзду, і як додав паблік, це було схоже на своєрідні "водоспади". Причиною затоплення також став прорив труб теплопостачання.

Відео дня

Що слід негайно зробити, якщо прорвалася труба

Як повідомляє видання ТСН, сьогодні прориви труб у київських будинках трапляються доволі часто, і для мешканців це може стати серйозним випробуванням. Через пошкодження тепломережі вода потрапляє у під’їзди та квартири, заливаючи меблі та техніку, а в умовах морозів і перебоїв зі світлом залишає оселі непридатними для проживання.

ТСН наводить практичні поради, що робити у разі прориву: насамперед потрібно перекрити подачу води — закрити вентиль на стояку або біля лічильника. Якщо цього зробити не вдається, слід негайно звертатися до аварійної служби ДУК або ЖКГ. Далі експерти радять вимкнути електрику у зоні витоку, щоб уникнути короткого замикання чи ураження струмом.

Щоб мінімізувати шкоду до приїзду майстрів, можна підставити відра, використовувати ганчірки або рушники навколо прориву, а також сповістити сусідів нижніх поверхів про аварію. При цьому не варто намагатися усувати серйозне пошкодження самотужки — це лише тимчасово затримає витік і може ускладнити ремонт.

ТСН також зазначає, що відповідальність за усунення прориву залежить від місця пошкодження: у разі загальнобудинкових систем ремонт та відновлення забезпечує керівна компанія, ОСББ або підприємство, що обслуговує будинок. Якщо прорив стався у внутрішніх комунікаціях квартири, витрати на ремонт і відшкодування збитків лягають на власника житла.

Що ще Фокус писав про прорив труб у Києві

Нагадаємо, що 14 січня у Солом’янському та Дарницькому районах Києва зафіксували масові прориви труб у житлових будинках. Через аварії вода затоплювала під’їзди багатоповерхівок.

Згодом, 17 січня, кияни публікували відео проривів труб у місцевих будинках, на яких видно, як вода заливає цілі під’їзди. Мешканці зазначали, що найчастіше ламаються труби на сходових клітинах, у підвалах та на горищах, де повітря найхолодніше.

Того ж дня у квартирі одного з мешканців стався сильний потоп через прорив труби. На відео видно, як вода заповнює кімнати, а мешканці поспішно збирають речі, щоб вони не постраждали.