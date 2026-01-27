Прорыв труб в Киеве: на Подоле подъезд затопило кипятком, а часть потолка отпала (видео)
В Киеве из-за прорыва теплосети несколько домов, как сообщают местные паблики, затопило горячей водой. На обнародованных записях видно, как жидкость буквально просачивается сквозь потолки.
Так, 27 января местные телеграм-каналы опубликовали видео, на которых один из подъездов залило "кипятком". По данным источников, инцидент произошел на Подоле. Из-за сильного напора воды часть потолка обвалилась. Жители отмечают, что заливка началась еще ночью, а аварийные службы до сих пор не прибыли на место происшествия.
"Обвалился потолок в подъезде на Подоле. Людей с 3 часов ночи заливает кипятком с потолка в подъезде. Сейчас соответствующие службы еще не приехали", — добавили в сообщении.
Однако подобная ситуация сегодня возникла не только на Подоле: в другом районе Киева вода буквально вытекала из подъезда, и как добавил паблик, это было похоже на своеобразные "водопады". Причиной затопления также стал прорыв труб теплоснабжения.
Что следует немедленно сделать, если прорвалась труба
Как сообщает издание ТСН, сегодня прорывы труб в киевских домах случаются довольно часто, и для жителей это может стать серьезным испытанием. Из-за повреждения теплосети вода попадает в подъезды и квартиры, заливая мебель и технику, а в условиях морозов и перебоев со светом оставляет дома непригодными для проживания.
ТСН приводит практические советы, что делать в случае прорыва: прежде всего нужно перекрыть подачу воды — закрыть вентиль на стояке или возле счетчика. Если этого сделать не удается, следует немедленно обращаться в аварийную службу ДУК или ЖКХ. Далее эксперты советуют отключить электричество в зоне утечки, чтобы избежать короткого замыкания или поражения током.
Чтобы минимизировать ущерб до приезда мастеров, можно подставить ведра, использовать тряпки или полотенца вокруг прорыва, а также оповестить соседей нижних этажей об аварии. При этом не стоит пытаться устранять серьезное повреждение своими силами — это лишь временно задержит утечку и может усложнить ремонт.
ТСН также отмечает, что ответственность за устранение прорыва зависит от места повреждения: в случае общедомовых систем ремонт и восстановление обеспечивает управляющая компания, ОСМД или предприятие, обслуживающее дом. Если прорыв произошел во внутренних коммуникациях квартиры, расходы на ремонт и возмещение убытков ложатся на владельца жилья.
Что еще Фокус писал о прорыве труб в Киеве
Напомним, что 14 января в Соломенском и Дарницком районах Киева зафиксировали массовые прорывы труб в жилых домах. Из-за аварий вода затапливала подъезды многоэтажек.
Впоследствии, 17 января, киевляне публиковали видео прорывов труб в местных домах, на которых видно, как вода заливает целые подъезды. Жители отмечали, что чаще всего ломаются трубы на лестничных клетках, в подвалах и на чердаках, где воздух холоднее всего.
В тот же день в квартире одного из жителей произошел сильный потоп из-за прорыва трубы. На видео видно, как вода заполняет комнаты, а жильцы поспешно собирают вещи, чтобы они не пострадали.