В Україні можна отримати компенсацію за травму через ожеледицю: що потрібно знати

Цієї зими сильна негода перетворила тротуари та дороги України на справжні ковзанки. І через ожеледицю багато людей отримують травми, але вони можуть вимагати компенсацію від відповідальних служб або балансоутримувачів територій, якщо правильно оформлять усі необхідні документи та зберуть докази.

Про це повідомляє видання "Телеграф", посилаючись на частину другу статті 18 Закону України "Про благоустрій населених пунктів".

Згідно з чинним законодавством, організації та установи, які відповідають за благоустрій населених пунктів, зобов’язані підтримувати території у належному стані. Під час ожеледиці тротуари та дороги мають бути розчищені від снігу і посипані спеціальними протиожеледними сумішами. Якщо цього не зроблено і людина травмується, балансоутримувач або відповідальна служба повинні відшкодовувати завдані збитки. До балансоутримувачів відносяться ЖЕКи, житлово-будівельні кооперативи та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), які відповідають за утримання території у безпечному стані.

Як отримати компенсацію після падіння на льоду

Щоб отримати компенсацію після падіння на льоду, важливо своєчасно зафіксувати факт травми та обставини, за яких вона сталася. Людині слід звернутися до лікарні або викликати "швидку", аби отримати медичний висновок, в якому зазначено вид травми та причину її отримання. Одночасно потрібно документально підтвердити стан території: зробити фотографії чи відео місця падіння, на яких видно, що сніг не було розчищено або тротуар не посипано. Свідчення очевидців, записи з камер спостереження та інші подібні матеріали можуть стати вагомим доказом у процесі.

Наступним кроком є складання письмової претензії та надсилання її рекомендованим листом до установи чи організації, відповідальної за утримання території. У документі потрібно вказати розмір компенсації, обґрунтування вимог та строки, у які постраждалий очікує отримати відшкодування. До претензії слід додати всі наявні медичні документи, чеки з аптек, рецепти лікарів та інші підтвердження понесених витрат.

Ключовим для успішного відшкодування є зібрання повного пакета доказів, який включає медичні висновки, підтвердження порушення з боку балансоутримувача, свідчення очевидців і документальні підтвердження матеріальних збитків. У разі, якщо травма спричинила моральні страждання, їх також можна підтвердити висновками лікарів або свідченнями людей, що спостерігали стан постраждалого.

Важливо, що особа, яка отримала каліцтво через неналежне утримання території, звільняється від сплати судового збору у всіх інстанціях, що спрощує процес захисту своїх прав.

