Морозы "красного уровня": когда и где в Украине будет минус 30

Пик морозов ожидается 3-4 февраля. В северных, Полтавской и Харьковской областях температура может опуститься до -30 градусов. А на дорогах ожидается гололедица.

На Украину надвигаются экстремальные морозы из-за того, что над нашей страной столкнулись теплый балканский циклон и мощный скандинавский антициклон. Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказал "РБК-Украина", когда и где будет очень холодно.

По его словам, именно "борьба" теплого циклона, который движется с юга Балкан через Черное море и Крым на Приазовье, и мощного антициклона из Скандинавии, который движется в южном направлении, обусловит резкое похолодание.

Погоду в Украине определяет "борьба" циклона и антициклона

"В северо-западных и большинстве северных областей ожидаем сегодня местами небольшой снег и снижение температуры в течение суток до 7-12 градусов мороза. На юге и юго-востоке страны у нас дождь. В Одесской и Николаевской областях — местами ожидаем значительный дождь", — рассказал синоптик.

Відео дня

Что касается других областей, то будет выпадать умеренный мокрый снег и дождь. В центральных и Харьковской областях — будет образовываться гололед и налипание мокрого снега. Столбики термометров в течение суток будут достигать 0-5 градусов мороза.

На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, будет формироваться новый слой гололеда.

А на ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют разнообразную погоду. Как по территории, так и по датам.

31 января территория Украины будет оставаться ареной борьбы между циклоном и антициклоном. Это обусловит в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях погоду без осадков, с умеренным морозом.

На остальной территории еще будет хозяйничать циклон с атмосферными фронтами, вызывая снег. На юго-востоке страны — с дождем.

В южных и Днепропетровской областях будет образовываться гололед и налипание мокрого снега.

Холоднее всего в субботу, 31 января, будет в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях — температура ночью снизится до 12-17 градусов. Днем будет 9-14 градусов мороза.

Только на Закарпатье, за счет влияния гор (как защитного барьера от холодного северного воздуха) значения температуры в течение суток будут около нуля градусов.

Во всех остальных областях температура ночью и днем будет колебаться в пределах 5-10 градусов мороза.

На Приазовье, в Луганской области и в Крыму будет теплее — от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

1 февраля синоптики ожидают холодную погоду с температурой ночью 20-25 градусов мороза. Днем -13-18.

В южных, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ночью до -17, днем 8-13 градусов мороза.

В Крыму и на Закарпатье в течение суток 0-8 градусов мороза.

"И уже в понедельник, 2 февраля, по территории Украины мы ожидаем дальнейшее усиление морозов на 2-6 градусов", — сообщил Иван Семилит.

Пик холода в Украине — когда ожидать

Самые низкие значения температуры синоптики ожидают 3-4 февраля.

3 февраля очень холодная погода будет с температурой ночью минус 21-27 градусов.

В северной части Украины, Полтавской и Харьковской областях — местами до -30.

"Это является третьим уровнем опасности — чрезвычайный мороз. Красный уровень. В дневные часы мы ожидаем -14-20 градусов", — сообщил он о пике холода.

На Прикарпатье и в южных областях -14-20 градусов. Местами до -23. Тогда, как днем — 7-13 градусов мороза.

4 февраля ночью 16-22 градуса мороза, местами до -25. В дневные часы -7-13.

На юге страны и Прикарпатье будет немного теплее, -10-16. Днем -1-7.

На Закарпатье -2-7, днем — до +5.

Температура будет подниматься, начиная с 5 февраля ночью. Морозы будут немного ослабевать.

В течение 6-9 февраля ожидаем повышения температуры на 3-6 градусов.

Но синоптик сообщил, что это ориентировочный прогноз, который будет в дальнейшем уточняться.

Напомним, из-за сложных погодных условий 30 января в ряде регионов на дорогах государственного значения в Украине вводят ограничения на движение грузовых и крупногабаритных транспортных средств. В частности, такие меры уже приняты в Сумской области.

Накануне Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев об ухудшении погоды и сильных морозах, которые приближаются.