"Оружие возмездия": российские власти угрожают ударить по Украине в разгар холодов

Российские депутаты требуют применить против Украины мощное оружие. В Госдуме РФ хотят использовать его со следующей недели, что будет совпадать с пиком морозов.

Депутатский корпус российской Государственной думы настаивает на ударах по Украине т.н. "оружием возмездия". Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия — "оружия возмездия", — подчеркнул Володин, не уточнив, о каком именно оружии идет речь.

Также, по его словам, избранники отмечают достижение целей т.н. "специальной военной операции", как в России называют войну против Украины.

Володин отметил, что "новые проблемы для украинцев" будут созданы со следующей недели, то есть в феврале.

Стоит отметить, что представитель российской власти угрожает новыми ударами по Украине как раз во время больших морозов, пик которых придется на 3-4 февраля. Синоптики прогнозируют, что в северной части Украины, Полтавской и Харьковской областях температура опустится до -30 градусов, а на остальной территории ночью ожидают от 21 до 27 градусов с отметкой "минус".

Відео дня

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к кремлевскому диктатору Владимиру Путину с просьбой не атаковать украинские города в течение недели. Тот, по его словам, якобы принял это предложение.

Напомним, что в ночь на 27 января россияне атаковали энергетический объект в Одессе. Энергетики отмечают, что на его ремонт уйдет много времени, поскольку "разрушения колоссальные".