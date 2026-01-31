В Україні почались аварійні відключення світла, води та тепла: що відбувається

31 січня в Україні одночасно запровадили аварійні відключення світла одразу в кількох областях, а наслідки вже відчули і в столиці. Через проблеми з напругою у Києві повідомляють про перебої з водою та навіть тимчасову зупинку метро.

Як повідомляють місцеві обленерго, станом на 11:00 у низці регіонів скасували дію погодинних графіків і перейшли до аварійних відключень. Йдеться щонайменше про Житомирську, Чернігівську та Сумську області.

У яких областях запровадили аварійні відключення 31 січня

У АТ "Чернігівобленерго" заявили, що за вказівкою НЕК "Укренерго" в області одночасно задіяли 10 черг графіка аварійних відключень. Там наголосили, що такий режим триватиме до окремого розпорядження диспетчера енергосистеми.

В АТ "Сумиобленерго" повідомили про введення аварійних графіків для 1–5 черг споживачів на території області. Причиною назвали пошкодження енергосистеми внаслідок атак армії РФ. Енергетики окремо звернули увагу, що черги під час аварійних відключень не збігаються з чергами погодинних графіків.

У "Житомиробленерго" також підтвердили застосування аварійних відключень 31 січня. Раніше оприлюднені графіки наразі не актуальні. Споживачам радять від’єднати від мережі техніку, чутливу до перепадів напруги, аби уникнути пошкоджень, і поставитися з розумінням до обмежень, спрямованих на стабілізацію енергосистеми.

Крім того, у ДТЕК повідомили, що за командою "Укренерго" екстрені відключення запровадили у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях, а також у Києві.

За даними "Харківобленерго" у регіоні через ворожі обстріли діють графіки погодинних відключень, але у відомстві застерегли, що в енергомережі спостерігається складна ситуація.

"Енергетики обізнані про поточну ситуацію та приймають всі необхідні кроки. Просимо набратися витримки. Дякуємо за розуміння", — йдеться в дописі.

У Києві через аварійні відключення зупинили роботу метро

Тим часом кореспонденти Фокусу інформують про перебої зі світлом і водопостачанням у Києві та області. За даними столичних пабліків, у місті також тимчасово зупинили роботу метро через зниження напруги — зупинилися поїзди й ескалатори.

На момент появи перших повідомлень пресслужба Київського метрополітену ситуацію не коментувала. Згодом у КМДА підтвердили призупинення руху поїздів і роботи ескалаторів через зникнення напруги від зовнішніх джерел живлення. Про відновлення роботи пообіцяли повідомити додатково.

Проблеми з роботою метро фіксували 31 січня й у Харкові. У телеграм-каналі "Харківський метрополітен" повідомили про тимчасове призупинення руху поїздів на всіх лініях із технічних причин та пообіцяли поінформувати про відновлення окремо.

Вже приблизно за пів години підприємство оголосило про відновлення руху Холодногірсько-заводською лінією. Водночас поїзди курсували з тимчасово збільшеними інтервалами — у середньому 25–30 хвилин.

Нагадаємо, що у ніч на 31 січня майже по всій території Одеської області різке погіршення погодних умов призвело до обривів ліній та пошкодження елементів електроінфраструктури.

Також Фокус писав, що експерт Руслан Чорний порадив українцям підготуватися до можливих екстрених знеструмлень найближчими днями, оскільки на Україну сунуть сильні морози. За його словами, проводи можуть обриватися через обмороження.