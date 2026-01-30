"Проводи будуть рватися": експерт закликав українців готуватися до екстрених відключень

Експерт Руслан Чорний порадив українцям підготуватися до можливих екстрених знеструмлень найближчими днями, оскільки на Україну сунуть сильні морози. Проводи можуть обриватися через обмороження.

Про ймовірні аварійні відключення світла в Україні головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний попередив в ефірі "Новини.Live" 30 січня. Він зазначив, що ризик зберігатиметься на вихідних і наступного тижня.

"Я хотів би сказати, що все-таки цими вихідними і наступного тижня українцям варто готуватися до нових екстрених відключень, тому що не сильно відновлені проводи та трансформатори, і я думаю, що знову, що знову-таки будуть обмороження, і будуть проводи просто рватися", — сказав експерт.

Він додав, що відновлення мереж потребуватиме часу.

Руслан Чорний попередив про екстрені відключення електроенергії через обмороження проводів. На відео з 7:10.

Відключення світла 30 січня: деталі від Міненерго

Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу 30 січня розповідав, що на українських енергооб'єктах тривають відновлювальні роботи. За його словами, дефіцит потужностей зберігається у Києві та Київській області, в столиці запроваджені тимчасові графіки відключень.

Графіки погодинних відключень діють по всій країні, а в окремих областях застосовано аварійні знеструмлення через складну ситуацію в енергосистемі.

"Через негоду без електропостачання залишаються понад 270 населених пунктів в Одеській, Вінницькій, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі, зокрема в складних умовах", — розповів урядовець.

Нагадаємо, в ДТЕК 29 січня відповіли на найпоширеніші питання про нові графіки відключення в Києві. В компанії зазначили, що якщо світло відсутнє, коли воно має бути за графіком, причиною може бути аварія.

26 січня в ДТЕК повідомляли, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію у Київській області та вона повертається до графіків відключення світла. Проте вже 29 січня ДТЕК скасувала графіки у Київській області — знову були застосовані аварійні знеструмлення.