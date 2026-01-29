ДТЕК скасувала графіки у Київській області: де діють екстрені відключення світла

У частині Броварського та Бориспільського районів Київської області застосовано екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діють.

Про екстрені відключення світла у Київській області повідомила 29 січня пресслужба ДТЕК. В НЕК "Укренерго" розповіли, що станом на ранок 29 січня аварійні знеструмлення були вимушено застосовані в окремих областях, а погодинні графіки повернуться після стабілізації системи.

Актуальну інформацію щодо відключень за адресами можна дізнатися на сайті "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

За даними "Укренерго", крім Київської області знеструмлення через російські атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури сталися в Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій.

Також через ожеледь і налипання мокрого снігу повністю або частково залишився без світла 531 населений пункт в семи областях: Київській, Одеській, Вінницькій, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській і Чернігівській.

"Бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях", — розповіли в компанії.

Заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу 29 січня зазначив, що через ворожі обстріли українська енергосистема працює в режимі надзвичайної ситуації.

"У Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей. Оператор системи розподілу у столиці застосовує тимчасові графіки з урахуванням наявного обсягу доступної потужності. Повернення до стабільних прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми", — розповів заступник голови Міненерго.

Новина доповнюється…