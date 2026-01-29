Графіки відключень світла на 29 січня: у кого сьогодні не буде електроенергії понад 17 годин

У четвер, 29 січня, у споживачів деяких груп світла упродовж доби не буде понад 17 годин. По всій Україні запроваджуються обмеження електроенергії.

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів, як і графіки обмеження потужності для промислових споживачів, будуть застосовуватися у всіх областях. У ДТЕК оприлюднили графіки на 29 січня для Дніпропетровської та Одеської областей.

В "Укренерго" нагадують, що причини обмежень залишаються незмінними: світло відключатимуть через наслідки російських ракетних та дронових атак по енергетичних об'єктах країни. Водночас енергетики радять стежити за оновленнями в офіційних каналах обленерго та ДТЕК, оскільки упродовж доби ситуація в енергетичній системі може змінюватися.

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 29 січня

ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг у Дніпропетровській області на 29 січня

ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг у Дніпропетровській області на 29 січня

Графіки відключень світла в Одеській області на 29 січня

Для Одещини графіки відключень світла у ДТЕК публікують тільки для мешканців області і тих частин регіону, де це дозволяє актуальний стан електромереж. В Одесі, Одеському районі та окремих районах регіону тривають екстрені відключення через наслідки російських атак, повідомили у ДТЕК.

ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг в Одеській області на 29 січня

ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг в Одеській області на 29 січня

Відключення світла у Києві та області 29 січня

У ДТЕК не публікували графіки відключень світла для Київської області на сьогодні. Однак енергетики повідомили, що у столиці від опівночі 29 січня будуть діяти тимчасові графіки відключень.

Ці нові графіки у Києві не будуть прив'язаними до звичних черг і кожен будинок матиме власний графік обмежень.

Скриншот | інформація ДТЕК про відключення світла у Києві 29 січня

Які графіки діятимуть 29 січня в інших областях

Жорсткі графіки відключень світла діятимуть сьогодні також у низці регіонів. У Полтавській області, наприклад, за даними місцевого обленерго, діятимуть обмеження обсягом 4-4,5 черг.

Графік відключення світла для Полтавської області на 29 січня

Графік відключень світла у Кіровоградській області 29 січня

Графіки відключень світла у Житомирській області 29 січня

Графіки відключень світла у Хмельницькій області 29 січня

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Уряд закупить кілька тисяч портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю.

28 січня у соцмережах показали, як кияни перекрили дорогу через відсутність опалення у будинках.