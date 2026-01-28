Київ з опівночі переходить на тимчасові графіки відключення світла, — ДТЕК

Енергетики розповіли, що їм вдалось зробити неможливе і столиця повертається до графіків відключень світла. Але тепер вони будуть не такими, як раніше.

"Енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри шалений дефіцит електрики в столиці, ми вводимо графіки з тим обсягом світла, який маємо", - сказано у повідомленні ДТЕК.

Що важливо знати:

Графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.

Вони ніяк не прив'язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1, тощо).

Для кожного будинку буде свій графік.

Їх можна буде подивитись в чат-боті та на сайті ДТЕК. Через перевантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.

У ДТЕК пояснили, що ситуація в енергосистемі залишається складною. Адже в Україну піля недовгого потепління повертаються морози, а також залишається ризик нових обстрілів з боку Росії. Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень.

І навпаки, якщо ситуація в енергетиці стабілізується, то "ми повернемось до звичних графіків з чергами".

"У перші кілька днів тимчасові графіки будуть допрацьовуватись в процесі. Тому наперед перепрошуємо за можливі неточності. Ми запускаємо графіки так швидко, як тільки можемо, щоб у киян з'явилася хоч невелика опора для планування свого дня", - резюмували енергетики.

Нагадаємо, про ризик нових обстрілів попереджав у вечірньому зверненні і президент України Володимир Зеленський.

А тим часом у Київській міській державній адміністрації заявили, що для відновлення централізованого опалення в столиці тимчасово обмежили постачання гарячої води. А киянам варто готуватися до того, що гарячої води може не бути щонайменше до завершення опалювального сезону.