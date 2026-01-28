Киев с полуночи переходит на временные графики отключения света, — ДТЭК
Энергетики рассказали, что им удалось сделать невозможное и столица возвращается к графикам отключений света. Но теперь они будут не такими, как раньше.
"Энергетикам удалось сделать невозможное. Несмотря на огромный дефицит электричества в столице, мы вводим графики с тем объемом света, который имеем", — сказано в сообщении ДТЭК.
Что важно знать:
- Графики будут неравномерны в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы.
- Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.д.).
- Для каждого дома будет свой график.
- Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте ДТЭК. Из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.
В ДТЭК объяснили, что ситуация в энергосистеме остается сложной. Ведь в Украину после недолгого потепления возвращаются морозы, а также остается риск новых обстрелов со стороны России. Поэтому в случае ухудшения ситуации, столица вернется к экстренным отключениям.
И наоборот, если ситуация в энергетике стабилизируется, то "мы вернемся к привычным графикам с очередями".
"В первые несколько дней временные графики будут дорабатываться в процессе. Поэтому заранее извиняемся за возможные неточности. Мы запускаем графики так быстро, как только можем, чтобы у киевлян появилась хоть небольшая опора для планирования своего дня", — резюмировали энергетики.
Напомним, о риске новых обстрелов предупреждал в вечернем обращении и президент Украины Владимир Зеленский.
А тем временем в Киевской городской государственной администрации заявили, что для восстановления централизованного отопления в столице временно ограничили поставки горячей воды. А киевлянам стоит готовиться к тому, что горячей воды может не быть как минимум до завершения отопительного сезона.