"Забезпечить живлення": дітям з інвалідністю закуплять 10 тисяч портативних зарядних станцій, — Свириденко

Уряд виділить гроші для закупівлі кількох тисяч портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю. Їх закуплять для дітей з інвалідністю однієї підгрупи.

Зарядні станції закуплять та доставлять дітям, що мають інвалідність підгрупи А. Про рішення Кабміну повідомила прем'єр-міністерка України Юлії Свириденко у своєму Telegram-каналі увечері 28 січня.

Посадовиця інформувала, що Уряд змінив порядок використання грошей Державного фонду декарбонізації задля підтримки дітей з інвалідністю. Ухвалено рішення про розподіл грошей фонду для закупівлі 10 тисяч портативних зарядних станцій. Пристрої матимуть приблизну ємність батареї 2 кВт·год.

Відповідне рішення ухвалили через умови енергетичної кризи, що виникла в Україні внаслідок російських масованих ракетно-дронових атак по об'єктах енергоінфраструктури.

Відео дня

Передбачається, що ці 10 тисяч портативних зарядних станцій "забезпечить живлення для життєво необхідних медичних і реабілітаційних пристроїв" у час, коли відбуваються тривалі відключення електрики в Україні, наголосила Свириденко.

Розпоряджатиметься розподілом цих станцій Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Варто зазначити, що до підгрупи А першої групи інвалідності належать особи з винятково високою мірою втрати здоров’я.

Кабмін запускає програму "СвітлоДім": що відомо

Кабмін 28 січня ухвалив додатковий пакет допомоги українцям в умовах енергетичної кризи.

"Запускаємо "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень", — повідомила Свириденко.

Відповідно до цього, багатоквартирні будинки в Україні матимуть змогу отримати від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання. Ця програма буде реалізуватися у регіонах, де ситуація зі світлом критична, зокрема у Києві та Київській області.

Нагадаємо, 28 січня у ДТЕК повідомили, що з опівночі Київ перейде на тимчасові графіки відключень світла.

Видання "Судово-юридична газета" 28 січня інформувало, що в Україні Уряд готується реалізувати реформу таксі.