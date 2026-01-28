Платні сертифікати, таксометри та водії від 20 років: в Україні готують реформу таксі

Уряд готується реформувати сферу таксі в Україні. Новий законопроєкт пропонує запровадити сертифікацію та посилити вимоги до таксистів.

Міністерство розвитку громад та територій спрямувало проєкт закону про реформу таксі на погодження в Державну регуляторну службу. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування перевезень пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення" вносить суттєві зміни у галузь та посилює контроль.

Нові правила для таксі в Україні

Зокрема, водії таксі повинні будуть отримувати аналог ліцензії — спеціальний електронний сертифікат на два роки. Його вартість — на рівні прожиткового мінімуму в Україні (зараз це 3328 грн). Обов'язковим буде і щорічний медогляд.

Водіями таксі в Україні зможуть бути особи віком від 20 років з правами категорії В та стажем водіння щонайменше 2 роки. До того ж, вони не повинні мати судимостей за кримінальні злочини, а також не притягатися до відповідальності за порушення ПДР понад 5 разів за останній рік.

Законопроєкт розділяє найнятих та самозайнятих водіїв таксі. У першому випадку мова йде про офіційних працівників компаній-перевізників, яких наймають за договором. Їхні таксі повинні мати спеціальне маркування, таксометр у салоні та QR-код, який дасть змогу перевірити інформацію про водія.

Самозайняті водії зможуть легально працювати виключно через цифрові платформи. Проєкт закону врегульовує діяльність цих платформ.

Запроваджуються і нові штрафи для таксі за порушення правил:

за невідповідне паркування таксі — 8500 гривень;

за підключення до цифрової платформи водія, який не має права здійснювати перевезення в таксі — 17 000 гривень;

за невідповідність цифрової платформи технічним вимогам — 34 000 гривень.

