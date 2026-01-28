Платные сертификаты, таксометры и водители от 20 лет: в Украине готовят реформу такси

Правительство готовится реформировать сферу такси в Украине. Новый законопроект предлагает ввести сертификацию и ужесточить требования к таксистам.

Министерство развития общин и территорий направило проект закона о реформе такси на согласование в Государственную регуляторную службу. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения перевозок пассажиров на такси или легковыми автомобилями на заказ" вносит существенные изменения в отрасль и усиливает контроль.

Новые правила для такси в Украине

В частности, водители такси должны будут получать аналог лицензии — специальный электронный сертификат на два года. Его стоимость — на уровне прожиточного минимума в Украине (сейчас это 3328 грн). Обязательным будет и ежегодный медосмотр.

Відео дня

Водителями такси в Украине смогут быть лица в возрасте от 20 лет с правами категории В и стажем вождения не менее 2 лет. К тому же, они не должны иметь судимостей за уголовные преступления, а также не привлекаться к ответственности за нарушение ПДД более 5 раз за последний год.

Важно

Растаможка, налоги, акцизы: важные изменения для автомобилистов Украины с 2026 года

Законопроект разделяет нанятых и самозанятых водителей такси. В первом случае речь идет об официальных работниках компаний-перевозчиков, которых нанимают по договору. Их такси должны иметь специальную маркировку, таксометр в салоне и QR-код, который позволит проверить информацию о водителе.

Самозанятые водители смогут легально работать исключительно через цифровые платформы. Проект закона регулирует деятельность этих платформ.

Вводятся и новые штрафы для такси за нарушение правил:

за несоответствующую парковку такси — 8500 гривен;

за подключение к цифровой платформе водителя, который не имеет права осуществлять перевозки в такси — 17 000 гривен;

за несоответствие цифровой платформы техническим требованиям — 34 000 гривен.

Ранее Фокус сообщал, что такси в Киеве возвращается к круглосуточной работе.

Также мы писали, что правительство готовится вернуть обязательный техосмотр в Украине.