"Обеспечит питание": детям с инвалидностью закупят 10 тысяч портативных зарядных станций, — Свириденко

Правительство выделит деньги для закупки нескольких тысяч портативных зарядных станций для детей с инвалидностью. Их закупят для детей с инвалидностью одной подгруппы.

Зарядные станции закупят и доставят детям, имеющим инвалидность подгруппы А. О решении Кабмина сообщила премьер-министр Украины Юлии Свириденко в своем Telegram-канале вечером 28 января.

Чиновница информировала, что Правительство изменило порядок использования денег Государственного фонда декарбонизации для поддержки детей с инвалидностью. Принято решение о распределении денег фонда для закупки 10 тысяч портативных зарядных станций. Устройства будут иметь приблизительную емкость батареи 2 кВт-ч.

Соответствующее решение приняли из-за условий энергетического кризиса, возникшего в Украине в результате российских массированных ракетно-дронных атак по объектам энергоинфраструктуры.

Предполагается, что эти 10 тысяч портативных зарядных станций "обеспечит питание для жизненно необходимых медицинских и реабилитационных устройств" во время, когда происходят длительные отключения электричества в Украине, подчеркнула Свириденко.

Распоряжаться распределением этих станций будет Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Стоит отметить, что к подгруппе А первой группы инвалидности относятся лица с исключительно высокой степенью потери здоровья.

Кабмин запускает программу "СвітлоДім": что известно

Кабмин 28 января принял дополнительный пакет помощи украинцам в условиях энергетического кризиса.

"Запускаем "СвітлоДім" — программу поддержки многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений", — сообщила Свириденко.

В соответствии с этим, многоквартирные дома в Украине смогут получить от 100 до 300 тысяч гривен на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергооборудования. Эта программа будет реализовываться в регионах, где ситуация со светом критическая, в частности в Киеве и Киевской области.

