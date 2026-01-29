"Обеспечит питание": детям с инвалидностью закупят 10 тысяч портативных зарядных станций, — Свириденко
Правительство выделит деньги для закупки нескольких тысяч портативных зарядных станций для детей с инвалидностью. Их закупят для детей с инвалидностью одной подгруппы.
Зарядные станции закупят и доставят детям, имеющим инвалидность подгруппы А. О решении Кабмина сообщила премьер-министр Украины Юлии Свириденко в своем Telegram-канале вечером 28 января.
Чиновница информировала, что Правительство изменило порядок использования денег Государственного фонда декарбонизации для поддержки детей с инвалидностью. Принято решение о распределении денег фонда для закупки 10 тысяч портативных зарядных станций. Устройства будут иметь приблизительную емкость батареи 2 кВт-ч.
Соответствующее решение приняли из-за условий энергетического кризиса, возникшего в Украине в результате российских массированных ракетно-дронных атак по объектам энергоинфраструктуры.
Предполагается, что эти 10 тысяч портативных зарядных станций "обеспечит питание для жизненно необходимых медицинских и реабилитационных устройств" во время, когда происходят длительные отключения электричества в Украине, подчеркнула Свириденко.
Распоряжаться распределением этих станций будет Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Стоит отметить, что к подгруппе А первой группы инвалидности относятся лица с исключительно высокой степенью потери здоровья.
Кабмин запускает программу "СвітлоДім": что известно
Кабмин 28 января принял дополнительный пакет помощи украинцам в условиях энергетического кризиса.
"Запускаем "СвітлоДім" — программу поддержки многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений", — сообщила Свириденко.
В соответствии с этим, многоквартирные дома в Украине смогут получить от 100 до 300 тысяч гривен на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергооборудования. Эта программа будет реализовываться в регионах, где ситуация со светом критическая, в частности в Киеве и Киевской области.
Напомним, 28 января в ДТЭК сообщили, что с полуночи Киев перейдет на временные графики отключений света.
Издание "Судебно-юридическая газета" 28 января информировало, что в Украине Правительство готовится реализовать реформу такси.