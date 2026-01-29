Поддержите нас UA
Графики отключений света на 29 января: у кого сегодня не будет электроэнергии более 17 часов

В четверг, 29 января, у потребителей некоторых групп света в течение суток не будет более 17 часов. По всей Украине вводятся ограничения электроэнергии.

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей, как и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, будут применяться во всех областях. В ДТЭК обнародовали графики на 29 января для Днепропетровской и Одесской областей.

В "Укрэнерго" напоминают, что причины ограничений остаются неизменными: свет будут отключать из-за последствий российских ракетных и дроновых атак по энергетическим объектам страны. В то же время энергетики советуют следить за обновлениями в официальных каналах облэнерго и ДТЭК, поскольку в течение суток ситуация в энергетической системе может меняться.

Графики отключений света в Днепропетровской области на 29 января

график отключения света для 1-3 очередей в Днепропетровской области на 29 января
график отключения света для 4-6 очередей в Днепропетровской области на 29 января

Графики отключений света в Одесской области на 29 января

Для Одесской области графики отключений света в ДТЭК публикуют только для жителей области и тех частей региона, где это позволяет актуальное состояние электросетей. В Одессе, Одесском районе и отдельных районах региона продолжаются экстренные отключения из-за последствий российских атак, сообщили в ДТЭК.

график отключения света для 1-3 очередей в Одесской области на 29 января
график отключения света для 4-6 очередей в Одесской области на 29 января

Отключение света в Киеве и области 29 января

В ДТЭК не публиковали графики отключений света для Киевской области на сегодня. Однако энергетики сообщили, что в столице с полуночи 29 января будут действовать временные графики отключений.

Эти новые графики в Киеве не будут привязанными к привычным очередям и каждый дом будет иметь собственный график ограничений.

информация ДТЭК об отключении света в Киеве 29 января

Какие графики будут действовать 29 января в других областях

Жесткие графики отключений света будут действовать сегодня также в ряде регионов. В Полтавской области, например, по данным местного облэнерго, будут действовать ограничения объемом 4-4,5 очередей.

График отключения света для Полтавской области на 29 января
График отключений света в Кировоградской области 29 января
Графики отключений света в Житомирской области 29 января
Графики отключений света в Хмельницкой области 29 января

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Правительство закупит несколько тысяч портативных зарядных станций для детей с инвалидностью.

28 января в соцсетях показали, как киевляне перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в домах.