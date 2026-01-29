ДТЭК отменила графики в Киевской области: где действуют экстренные отключения света

В части Броварского и Бориспольского районов Киевской области применены экстренные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений временно не действуют.

Об экстренных отключениях света в Киевской области сообщила 29 января пресс-служба ДТЭК. В НЭК "Укрэнерго" рассказали, что по состоянию на утро 29 января аварийные обесточивания были вынужденно применены в отдельных областях, а почасовые графики вернутся после стабилизации системы.

Актуальную информацию по отключениям по адресам можно узнать на сайте "ДТЭК Киевские региональные электросети".

По данным "Укрэнерго", кроме Киевской области обесточивания из-за российских атак на объекты энергетической инфраструктуры произошли в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.

Также из-за гололеда и налипания мокрого снега полностью или частично остался без света 531 населенный пункт в семи областях: Киевской, Одесской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской.

"Бригады облэнерго осуществляют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях", — рассказали в компании.

Заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге 29 января отметил, что из-за вражеских обстрелов украинская энергосистема работает в режиме чрезвычайной ситуации.

"В Киеве и Киевской области сохраняется дефицит мощностей. Оператор системы распределения в столице применяет временные графики с учетом имеющегося объема доступной мощности. Возвращение к стабильным прогнозируемым графикам почасовых отключений состоится после стабилизации работы энергосистемы", — рассказал замглавы Минэнерго.

Напомним, по графикам отключений света на 29 января для Днепропетровской и Одесской областей в некоторых очередей не будет электроэнергии более 17 часов.

Вечером 28 января в ДТЭК сообщали, что Киев с полуночи переходит на временные графики отключения света. Однако они не будут привязаны к очередям, а будут составляться для каждого дома отдельно.