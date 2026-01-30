"Провода будут рваться": эксперт призвал украинцев готовиться к экстренным отключениям

Эксперт Руслан Черный посоветовал украинцам подготовиться к возможным экстренным обесточиваниям в ближайшие дни, поскольку на Украину надвигаются сильные морозы. Провода могут обрываться из-за обморожения.

О вероятных аварийных отключениях света в Украине главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный предупредил в эфире "Новости.Live" 30 января. Он отметил, что риск будет сохраняться на выходных и на следующей неделе.

"Я хотел бы сказать, что все-таки на этих выходных и на следующей неделе украинцам стоит готовиться к новым экстренным отключениям, потому что не сильно восстановлены провода и трансформаторы, и я думаю, что опять, что опять-таки будут обморожения, и будут провода просто рваться", — сказал эксперт.

Он добавил, что восстановление сетей потребует времени.

Руслан Черный предупредил об экстренных отключениях электроэнергии из-за обморожения проводов. На видео с 7:10.

Отключение света 30 января: детали от Минэнерго

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге 30 января рассказывал, что на украинских энергообъектах продолжаются восстановительные работы. По его словам, дефицит мощностей сохраняется в Киеве и Киевской области, в столице введены временные графики отключений.

Графики почасовых отключений действуют по всей стране, а в отдельных областях применены аварийные обесточивания из-за сложной ситуации в энергосистеме.

"Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 270 населенных пунктов в Одесской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме, в том числе в сложных условиях", — рассказал чиновник.

Напомним, в ДТЭК 29 января ответили на самые распространенные вопросы о новых графиках отключения в Киеве. В компании отметили, что если свет отсутствует, когда он должен быть по графику, причиной может быть авария.

26 января в ДТЭК сообщали, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Киевской области и она возвращается к графикам отключения света. Однако уже 29 января ДТЭК отменила графики в Киевской области — снова были применены аварийные обесточивания.