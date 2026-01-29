Новые графики отключения в Киеве: в ДТЭК ответили на самые популярные вопросы

В Киеве с 29 января ввели новые, временные графики отключения света. Они отличаются от стабилизационных графиков отключения и действуют для каждого дома отдельно.

В то же время у киевлян остаются некоторые вопросы относительно работы графиков. В ДТЭК на своей странице в Facebook ответили на самые распространенные из них.

Как проверить свой адрес, если его нет в графике

Узнать свои графики можно в Telegram- или Viber-боте ДТЭК или на сайте, а также в приложении "Киев Цифровой".

Однако пользователи жалуются, что не все адреса отображаются в приложении и в Telegram-боте.

"Если ваш адрес не отображается, сообщите об этом по ссылке: https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns", — пояснили в ДТЭК.

Почему нет света, когда он должен быть по графику

Если у потребителей отсутствует энергоснабжение, когда по графику оно должно быть, вероятной причиной является авария. Однако в компании отметили, что не нужно звонить в ДТЭК.

Відео дня

"Во многих случаях причина — повреждения во внутридомовых сетях. Необходимо сначала обратиться в ОСМД или ЖЭК. После проверки своих сетей они, при необходимости, подадут заявку к нам", — отметили в компании.

По одному адресу может быть два графика

В сети жалуются, что в некоторых домах есть два графика. Это объясняется тем, что дом подключен к двум отдельным линиям электроснабжения.

Из-за этого в разных квартирах свет может появляться по разному расписанию.

Однако, определить, к какой именно линии подключена отдельная квартира в ДТЭК не могут — информация об этом есть у балансодержателя дома.

Графики отключения в Киеве на 30 января

В ДТЭК сообщили, что несмотря на гигантский дефицит электричества в столице, завтра, 30 января, дальше будут действовать временные графики.

"Делаем все возможное, чтобы киевлянам было хоть немножко проще планировать свое время", — сообщили в компании.

Графики на завтра уже загружены: в чат-боте и на сайте. Из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут, предупредили в ДТЭК.

Напомним, по графикам отключений света на 29 января для Днепропетровской и Одесской областей в некоторых очередей не будет электроэнергии более 17 часов.

Вечером 28 января в ДТЭК сообщали, что Киев с полуночи переходит на временные графики отключениясвета. Однако они не будут привязаны к очередям, а будут составляться для каждого дома отдельно.