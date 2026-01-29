Новые графики отключения в Киеве: в ДТЭК ответили на самые популярные вопросы
В Киеве с 29 января ввели новые, временные графики отключения света. Они отличаются от стабилизационных графиков отключения и действуют для каждого дома отдельно.
В то же время у киевлян остаются некоторые вопросы относительно работы графиков. В ДТЭК на своей странице в Facebook ответили на самые распространенные из них.
Как проверить свой адрес, если его нет в графике
Узнать свои графики можно в Telegram- или Viber-боте ДТЭК или на сайте, а также в приложении "Киев Цифровой".
Однако пользователи жалуются, что не все адреса отображаются в приложении и в Telegram-боте.
"Если ваш адрес не отображается, сообщите об этом по ссылке: https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns", — пояснили в ДТЭК.
Почему нет света, когда он должен быть по графику
Если у потребителей отсутствует энергоснабжение, когда по графику оно должно быть, вероятной причиной является авария. Однако в компании отметили, что не нужно звонить в ДТЭК.
"Во многих случаях причина — повреждения во внутридомовых сетях. Необходимо сначала обратиться в ОСМД или ЖЭК. После проверки своих сетей они, при необходимости, подадут заявку к нам", — отметили в компании.
По одному адресу может быть два графика
В сети жалуются, что в некоторых домах есть два графика. Это объясняется тем, что дом подключен к двум отдельным линиям электроснабжения.
Из-за этого в разных квартирах свет может появляться по разному расписанию.
Однако, определить, к какой именно линии подключена отдельная квартира в ДТЭК не могут — информация об этом есть у балансодержателя дома.
Графики отключения в Киеве на 30 января
В ДТЭК сообщили, что несмотря на гигантский дефицит электричества в столице, завтра, 30 января, дальше будут действовать временные графики.
"Делаем все возможное, чтобы киевлянам было хоть немножко проще планировать свое время", — сообщили в компании.
Графики на завтра уже загружены: в чат-боте и на сайте. Из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут, предупредили в ДТЭК.
Напомним, по графикам отключений света на 29 января для Днепропетровской и Одесской областей в некоторых очередей не будет электроэнергии более 17 часов.
Вечером 28 января в ДТЭК сообщали, что Киев с полуночи переходит на временные графики отключениясвета. Однако они не будут привязаны к очередям, а будут составляться для каждого дома отдельно.