Нові графіки відключення в Києві: у ДТЕК відповіли на найпопулярніші питання

У Києві з 29 січня запровадили нові, тимчасові графіки відключення світла. Вони відрізняються від стабілізаційних графіків відключення і діють для кожного будинку окремо.

Водночас у киян залишаються деякі питання щодо роботи графіків. У ДТЕК на своїй сторінці у Facebook відповіли на найпоширеніші з них.

Як перевірити свою адресу, якщо її немає в графіку

Дізнатися свої графіки можна у Telegram- або Viber-боті ДТЕК або на сайті, а також у додатку "Київ Цифровий".

Однак користувачі скаржаться, що не всі адреси відображаються в додатку та в Telegram-боті.

"Якщо ваша адреса не відображається, повідомте про це за посиланням: https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns", — пояснили в ДТЕК.

Чому немає світла, коли воно має бути за графіком

Якщо у споживачів відсутнє енергопостачання, коли по графіку воно має бути, імовірною причиною є аварія. Однак у компанії зазначили, що не потрібно телефонувати в ДТЕК.

"У багатьох випадках причина — пошкодження у внутрішньобудинкових мережах. Необхідно спочатку звернутися до ОСББ або ЖЕК. Після перевірки своїх мереж вони, за потреби ,подадуть заявку до нас", — зазначили в компанії.

За однією адресою може бути два графіки

У мережі скаржаться, що у деяких будинках є два графіки. Це пояснюється тим, що будинок підключений до двох окремих ліній електропостачання.

Через це в різних квартирах світло може з’являтися за різним розкладом.

Однак, визначити, до якої саме лінії підключена окрема квартира у ДТЕК не можуть — інформація щодо цього є у балансоутримувача будинку.

Графіки відключення в Києві на 30 січня

У ДТЕК повідомили, що попри гігантський дефіцит електрики в столиці, завтра, 30 січня, далі діятимуть тимчасові графіки.

"Робимо все можливе, щоб киянам було хоч трошки простіше планувати свій час", — повідомили в компанії.

Графіки на завтра вже завантажені: в чат-боті та на сайті. Через перевантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин, попередили в ДТЕК.

Нагадаємо, за графіками відключень світла на 29 січня для Дніпропетровської та Одеської областей у деяких черг не буде електроенергії понад 17 годин.

Ввечері 28 січня в ДТЕК повідомляли, що Київ з опівночі переходить на тимчасові графікивідключення світла. Проте вони не будуть прив'язані до черг, а складатимуться для кожного будинку окремо.