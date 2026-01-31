Негода паралізувала електромережі Одещини: де в області зникло світло

Нічна негода наприкінці січня серйозно вдарила по електромережах Одеської області, спричинивши масштабні аварії та знеструмлення одразу в кількох районах. Через намерзання льоду на проводах енергетики були змушені працювати в посиленому режимі, аби стабілізувати ситуацію та поступово відновити подачу електроенергії.

Про це повідомили на сторінці ДТЕК Одеські електромережі у Facebook. Як зазначають у компанії, у ніч на 31 січня майже по всій території області різке погіршення погодних умов призвело до обривів ліній та пошкодження елементів електроінфраструктури. Лід, що масово намерзав на проводах, спричинив аварійні відключення та ускладнив роботу енергосистеми.

Станом на ранок без електропостачання залишалися споживачі у Подільському, Березівському, Роздільнянському, Білгород-Дністровському та Одеському районах. В обласному центрі електроенергію в першу чергу спрямували на потреби об’єктів критичної інфраструктури, аби не допустити збоїв у їхній роботі.

"Наші фахівці працювали усю ніч, і зараз продовжують обстежувати лінії і ремонтуввти обладнання, щоб якомога швидше повернути світло в домівки. Просимо з розумінням поставитися до ситуації – роботи тривають. Світло тримається", — йдеться в дописі.

Раніше енергетики вже інформували про результати аварійно-відновлювальних робіт після негоди. За один день фахівцям вдалося полагодити понад десяток ліній електропередач, відновити роботу 129 трансформаторних підстанцій та заживити більш як шість тисяч домогосподарств. У компанії підкреслювали, що, попри посилення негоди, роботи не припинялися навіть у нічний час.

Окрім цього, наразі в Одеській області діють графіки відключень світла, які вчора публікували на сайті ДТЕК. Згідно з ними, мешканці тих населених пунктів, де мережі дозволяють застосовувати погодинні обмеження, могли залишатися без електроенергії понад 12 годин на добу. Водночас в Одесі, частині Одеського району та окремих районних центрах області паралельно діяли екстрені відключення, пов’язані з аварійним станом мереж.

Графіки відключень світла на 31 січня в Одеській області Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що завершення січня в Україні буде теплим лише на окремих південних і східних територіях, тоді як більшість областей зустріне люті морози. Зокрема, за прогнозами синоптиків, найближчими днями очікуються сніг, дощ і пориви вітру, які посилять відчуття холоду.

Також Фокус писав, що 3-4 лютого у північних, Полтавській та Харківській областях температура може опуститись до -30 градусів.