Антициклон із півночі принесе люті морози до -28: якою буде погода наприкінці січня, — Діденко

Завершення січня в Україні буде теплим лише на окремих південних і східних територіях, тоді як більшість областей зустріне люті морози. Зокрема, за прогнозами синоптиків, найближчими днями очікуються сніг, дощ і пориви вітру, які посилять відчуття холоду.

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, 31 січня на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму вдень температура підніметься до +1…+5 градусів. Проте тепло супроводжуватиметься опадами у вигляді дощу та мокрого снігу, а також сильним штормовим вітром, тож комфортною погоду назвати важко.

За прогнозом синоптикині, уже у суботу новий потужний антициклон із півночі витіснить залишки вологих циклонів із території України та принесе нові сильні морози. У більшості областей денні показники опустяться до -6…-10 градусів, а на півночі та заході температруа сягатиме -7…-12 градусів. Ба більше, північно-східний вітер буде поривчастим і штормовим, і це ще більше посилить відчуття холоду.

Опади завтра очікуються у центральних регіонах, за винятком Вінниччини, на півдні та сході країни, де замість снігу на південному сході пройде дощ. Натомість на заході та півночі України значних опадів не прогнозують.

У Києві січень теж закінчиться морозно: нічна температура опуститься до -14 градусів, а денна — до -12 градусів.

Синоптикиня попереджає, що початок лютого принесе ще сильніші морози — нічна температура опускатиметься до -20…-28 градусів. У ці дні важливо додатково утеплюватися та створювати тепло вдома, підтримуючи один одного, адже погода зараз — випробування.

"Утеплюємося додатково, не шукаємо винних серед комунальників, серед влади великої і маленької, не звинувачуємо північний антициклон та атмосферу. Від цього тепліше не стане. Ворог у нас і був, і є один — російський агресор. Організовуємо приватні осередки тепла, дзвонимо один одному, робимо спільне життя теплішим усіма можливими та розумними способами", — зауважила у своєму дописі Наталка Діденко.

Яким буде початок лютого 2026 року

В Українському гідрометеорологічному центрі попереджали, що з 1 по 3 лютого в Україні будуть дуже сильні морози. За прогнозами синоптиків, холодне арктичне повітря з півночі Європи та високий атмосферний тиск вночі знизять температуру в Україні до -20…-27 градусів. Зокрема, у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями очікують надзвичайний мороз до -30 °C, і ця температура є ІІІ рівень небезпечності.

Також зазначається. що вдень температура складе -15…-22 градусів. Однак згодом, з 4-5 лютого морози почнуть слабшати, починаючи із заходу та південного заходу країни.

"Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств та житєдіяльності населення; до порушення руху автомобільшого, залізничного та електротранспорту", — йдеться в дописі.

Раніше синоптики повідомляли, що вже з 30 січня очікується стрімке зниження температури повітря, і першими це відчують Сумська, Чернігівська, Київська, Рівненська та Волинська області.

Також Фокус писав, що через ожеледицю багато людей отримують травми, але вони можуть вимагати компенсацію від відповідальних служб або балансоутримувачів територій, якщо правильно оформлять усі необхідні документи та зберуть докази.