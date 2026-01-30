Антициклон с севера принесет лютые морозы до -28: какой будет погода в конце января, — Диденко

Завершение января в Украине будет теплым лишь на отдельных южных и восточных территориях, тогда как большинство областей встретит лютые морозы. В частности, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются снег, дождь и порывы ветра, которые усилят ощущение холода.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, 31 января на Луганщине, Донетчине, Запорожье и в Крыму днем температура поднимется до +1...+5 градусов. Однако тепло будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега, а также сильным штормовым ветром, поэтому комфортной погоду назвать трудно.

По прогнозу синоптика, уже в субботу новый мощный антициклон с севера вытеснит остатки влажных циклонов с территории Украины и принесет новые сильные морозы. В большинстве областей дневные показатели опустятся до -6...-10 градусов, а на севере и западе температура будет достигать -7...-12 градусов. Более того, северо-восточный ветер будет порывистым и штормовым, и это еще больше усилит ощущение холода.

Відео дня

Осадки завтра ожидаются в центральных регионах, за исключением Винницкой области, на юге и востоке страны, где вместо снега на юго-востоке пройдет дождь. Зато на западе и севере Украины значительных осадков не прогнозируют.

В Киеве январь тоже закончится морозно: ночная температура опустится до -14 градусов, а дневная — до -12 градусов.

Синоптик предупреждает, что начало февраля принесет еще более сильные морозы — ночная температура будет опускаться до -20...-28 градусов. В эти дни важно дополнительно утепляться и создавать тепло дома, поддерживая друг друга, ведь погода сейчас — испытание.

"Утепляемся дополнительно, не ищем виновных среди коммунальщиков, среди власти большой и маленькой, не обвиняем северный антициклон и атмосферу. От этого теплее не станет. Враг у нас и был, и есть один — российский агрессор. Организуем частные очаги тепла, звоним друг другу, делаем совместную жизнь теплее всеми возможными и разумными способами", — отметила в своей заметке Наталья Диденко.

Каким будет начало февраля 2026 года

В Украинском гидрометеорологическом центре предупреждали, что с 1 по 3 февраля в Украине будут очень сильные морозы. По прогнозам синоптиков, холодный арктический воздух с севера Европы и высокое атмосферное давление ночью снизят температуру в Украине до -20...-27 градусов. В частности, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами ожидают чрезвычайный мороз до -30 °C, и эта температура является III уровнем опасности.

Также отмечается. что днем температура составит -15...-22 градусов. Однако впоследствии, с 4-5 февраля морозы начнут ослабевать, начиная с запада и юго-запада страны.

"Погодные условия приведут к осложнению работы энергетических, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения автомобильного, железнодорожного и электротранспорта", — говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что уже с 30 января ожидается стремительное снижение температуры воздуха, и первыми это почувствуют Сумская, Черниговская, Киевская, Ровенская и Волынская области.

Также Фокус писал, что из-за гололеда многие люди получают травмы, но они могут требовать компенсацию от ответственных служб или балансодержателей территорий, если правильно оформят все необходимые документы и соберут доказательства.