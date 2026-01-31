Непогода парализовала электросети Одесской области: где в области пропал свет

Ночная непогода в конце января серьезно ударила по электросетям Одесской области, вызвав масштабные аварии и обесточивание сразу в нескольких районах. Из-за намерзания льда на проводах энергетики были вынуждены работать в усиленном режиме, чтобы стабилизировать ситуацию и постепенно восстановить подачу электроэнергии.

Об этом сообщили на странице ДТЭК Одесские электросети в Facebook. Как отмечают в компании, в ночь на 31 января почти по всей территории области резкое ухудшение погодных условий привело к обрывам линий и повреждению элементов электроинфраструктуры. Лед, который массово намерзал на проводах, вызвал аварийные отключения и осложнил работу энергосистемы.

По состоянию на утро без электроснабжения оставались потребители в Подольском, Березовском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском и Одесском районах. В областном центре электроэнергию в первую очередь направили на нужды объектов критической инфраструктуры, чтобы не допустить сбоев в их работе.

"Наши специалисты работали всю ночь, и сейчас продолжают обследовать линии и ремонтировать оборудование, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома. Просим с пониманием отнестись к ситуации — работы продолжаются. Свет держится", — говорится в заметке.

Ранее энергетики уже информировали о результатах аварийно-восстановительных работ после непогоды. За один день специалистам удалось починить более десятка линий электропередач, восстановить работу 129 трансформаторных подстанций и запитать более шести тысяч домохозяйств. В компании подчеркивали, что, несмотря на усиление непогоды, работы не прекращались даже в ночное время.

Кроме этого, сейчас в Одесской области действуют графики отключений света, которые вчера публиковали на сайте ДТЭК. Согласно им, жители тех населенных пунктов, где сети позволяют применять почасовые ограничения, могли оставаться без электроэнергии более 12 часов в сутки. В то же время в Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области параллельно действовали экстренные отключения, связанные с аварийным состоянием сетей.

Графики отключений света на 31 января в Одесской области Фото: ДТЭК

Напомним, что завершение января в Украине будет теплым лишь на отдельных южных и восточных территориях, тогда как большинство областей встретит лютые морозы. В частности, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются снег, дождь и порывы ветра, которые усилят ощущение холода.

Также Фокус писал, что 3-4 февраля в северных, Полтавской и Харьковской областях температура может опуститься до -30 градусов.