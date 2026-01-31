В Украине начались аварийные отключения света, воды и тепла: что происходит

31 января в Украине одновременно ввели аварийные отключения света сразу в нескольких областях, а последствия уже почувствовали и в столице. Из-за проблем с напряжением в Киеве сообщают о перебоях с водой и даже временной остановке метро.

Как сообщают местные облэнерго, по состоянию на 11:00 в ряде регионов отменили действие почасовых графиков и перешли к аварийным отключениям. Речь идет как минимум о Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

В каких областях ввели аварийные отключения 31 января

В АО "Черниговоблэнерго" заявили, что по указанию НЭК "Укрэнерго" в области одновременно задействовали 10 очередей графика аварийных отключений. Там отметили, что такой режим продлится до отдельного распоряжения диспетчера энергосистемы.

В АО "Сумыоблэнерго" сообщили о введении аварийных графиков для 1-5 очередей потребителей на территории области. Причиной назвали повреждение энергосистемы в результате атак армии РФ. Энергетики отдельно обратили внимание, что очереди во время аварийных отключений не совпадают с очередями почасовых графиков.

Відео дня

В "Житомироблэнерго" также подтвердили применение аварийных отключений 31 января. Ранее обнародованные графики пока не актуальны. Потребителям советуют отключить от сети технику, чувствительную к перепадам напряжения, чтобы избежать повреждений, и отнестись с пониманием к ограничениям, направленным на стабилизацию энергосистемы.

Кроме того, в ДТЭК сообщили, что по команде "Укрэнерго" экстренные отключения ввели в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, а также в Киеве.

По данным "Харьковоблэнерго" в регионе из-за вражеских обстрелов действуют графики почасовых отключений, но в ведомстве предостерегли, что в энергосети наблюдается сложная ситуация.

"Энергетики осведомлены о текущей ситуации и принимают все необходимые шаги. Просим набраться выдержки. Спасибо за понимание", — говорится в заметке.

В Киеве из-за аварийных отключений остановили работу метро из-за аварийных отключений

Тем временем корреспонденты Фокуса информируют о перебоях со светом и водоснабжением в Киеве и области. По данным столичных пабликов, в городе также временно остановили работу метро из-за снижения напряжения — остановились поезда и эскалаторы.

На момент появления первых сообщений пресс-служба Киевского метрополитена ситуацию не комментировала. Впоследствии в КГГА подтвердили приостановление движения поездов и работы эскалаторов из-за исчезновения напряжения от внешних источников питания. О возобновлении работы пообещали сообщить дополнительно.

Проблемы с работой метро фиксировали 31 января и в Харькове. В телеграмм-канале "Харьковский метрополитен" сообщили о временной приостановке движения поездов на всех линиях по техническим причинам и пообещали проинформировать о восстановлении отдельно.

Уже примерно через полчаса предприятие объявило о возобновлении движения по Холодногорско-заводской линии. В то же время поезда курсировали с временно увеличенными интервалами — в среднем 25-30 минут.

Напомним, что в ночь на 31 января почти по всей территории Одесской области резкое ухудшение погодных условий привело к обрывам линий и повреждению элементов электроинфраструктуры.

Также Фокус писал, что эксперт Руслан Черный посоветовал украинцам подготовиться к возможным экстренным обесточиваниям в ближайшие дни, поскольку на Украину надвигаются сильные морозы. По его словам, провода могут обрываться из-за обморожения.