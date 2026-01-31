Блэкаут в Украине: восстановление подачи света может занять до 36 часов, — нардеп (видео)

В Украине аварийные отключения электроэнергии могут продолжаться еще более суток из-за необходимости стабилизации энергосистемы и восстановления полной работы атомных электростанций. Возвращение света будет происходить постепенно, по специально составленным графикам, и не сразу во всех городах.

Как рассказал в комментарии телеканалу "Киев24" народный депутат и член профильного комитета по энергетике Сергей Нагорняк, на стабилизацию системы и запуск энергоблоков нужно от 24 до 36 часов, поэтому обещания быстрого восстановления электроснабжения являются преждевременными.

По его словам, запуск блоков АЭС требует около суток в большинстве регионов, полтора суток — в Хмельницкой области и до суток — на юге страны. Соответственно, если электроснабжение и будет восстанавливаться, оно будет проходить по длительным графикам и может сопровождаться повторными аварийными отключениями.

"После включения света сразу заработает метро, транспорт, в домах включатся обогреватели и другие приборы. Поэтому я не могу давать оптимистических обещаний, которые невозможно выполнить. Дай Бог, чтобы свет появился быстро во всех городах, но по прогнозам самих энергетиков, а не чиновников Минэнерго, для стабилизации энергосистемы и восстановления полной генерации АЭС нужно от 24 до 36 часов", — пояснил Нагорняк.

Он призвал граждан набраться терпения и доверять работе энергетиков, которые делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение по всей стране.

В ДТЭК сообщили, что электроснабжение уже восстановили для критически важной инфраструктуры Киева. Свет для жителей возвращают постепенно, поэтапно, чтобы избежать перегрузки сетей и предотвратить новые аварии.

В то же время "Укрэнерго" обнародовало официальное заявление, в котором объяснили, что энергосистема Украины сейчас восстанавливается после масштабной аварии. Она произошла из-за одновременного отключения высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также между Западной и Центральной Украиной.

Сейчас аварийные отключения применены в Киеве и Киевской, Черкасской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях. Дефицит мощности в энергосистеме остается высоким.

"Аварийно-восстановительные работы уже продолжаются. Первоочередная задача энергетиков — запитка критической инфраструктуры. Призываем потребителей, у которых сейчас есть электроэнергия, отложить любые энергоемкие процессы до периода стабилизации ситуации в энергосистеме", — говорится в сообщении.

Масштабный блэкаут в Украине: что об этом известно

31 января в Украине одновременно начались аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях, из-за чего в Киеве возникли перебои с водой, а метро временно остановилось.

Народный депутат Олег Дунда предположил, что это может быть следствием кибератаки как части гибридной стратегии агрессора. Зато министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил, что около 11:00 одновременно отключились линии 400 кВ и 750 кВ, и это повлекло каскадные отключения и срабатывание автоматических защит на подстанциях.

Также Фокус писал, что из-за аварии в энергосистеме во всех районах Киева сейчас отсутствует водоснабжение. Также похожие проблемы возникли в других городах Украины.