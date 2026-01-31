Масштабный блэкаут в Украине: в каких городах исчезло водоснабжение и когда вернется

Из-за аварии в энергосистеме во всех районах Киева пока отсутствует водоснабжение. Также похожие проблемы возникли в других городах Украины.

Столичные коммунальщики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства города. Об этом сообщают в "Киевводоканале".

Отмечается, что энергетики совместно со специалистами "Киевводоканала" пытаются вернуть водоснабжение киевлянам.

О сроках восстановления услуг пока не сообщается.

В каких городах наблюдаются проблемы с водоснабжением

Конотоп

Водоснабжение в городе Конотоп Сумской области переходит на работу в аварийном режиме. Как сообщил городской голова Артем Семенихин, вода будет подаваться потребителям только 6 часов в сутки.

Утром воду будут включать с 6:00 до 9:00 и вечером ее будут подавать с 18:00 до 21:00.

Впрочем, чтобы избежать промерзания сетей водоснабжения глава города дал поручение водоканалу увеличить время подачи воды.

Чернигов

В связи с введением аварийных графиков отключения электроэнергии объекты водоснабжения, водоотвода и теплоснабжения переведены на альтернативные источники питания, сообщили в Черниговском городском совете. От генераторов также работают и учреждения здравоохранения.

Житомир

В Житомире водоканал и теплокоммунэнерго вынужденно перевели на резервные источники питания, проинформировали в городском совете. Из-за низкого напряжения в сети в городе также было остановлено движение троллейбусов и трамваев.

Винница

В Виннице из-за полного отсутствия электроэнергии временно останавливалась главная водопроводная станция, которая питала водой весь город, предупреждали городские власти.

Сейчас, как стало известно, электроснабжение восстановлено и начат перезапуск работы водоканала. На полное восстановление водоснабжения во всех микрорайонах города понадобится не менее 5-6 часов.

Блэкаут в Украине 31 января: что стало причиной

Отметим, в субботу, 31 января, в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины, сообщал министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, это повлекло каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины и срабатывание автоматических защит на подстанциях, были разгружены блоки атомных электростанций.

Диспетчер применил специальные графики аварийных отключений и в течение ближайших часов энергетики "Укрэнерго" вернут свет, подчеркнул чиновник.

В Минэнерго добавили, что экстренные отключения электроэнергии, которые применены в Киевской, Житомирской и Харьковской областях, отменят в течение ближайших 2-3 часов.

Напомним, 31 января сразу одновременно в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света.

Фокус писал, что из-за критической перегрузки электросети в одном из жилых домов Оболонского района Киева сгорел трансформатор. Одной из причин стала зарядка электромобиля Tesla от обычной домашней розетки.