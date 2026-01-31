Масштабний блекаут в Україні: у яких містах зникло водопостачання та коли повернеться

Через аварію в енергосистемі в усіх районах Києва наразі відсутнє водопостачання. Також схожі проблеми виникли у інших містах України.

Столичні комунальники працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електроживлення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства міста. Про це повідомляють у "Київводоканалі".

Зазначається, що енергетики спільно з фахівцями "Київводоканалу" намагаються повернути водопостачання киянам.

Про терміни відновлення послуг наразі не повідомляється.

У яких містах спостерігаються проблеми з водопостачанням

Конотоп

Водопостачання у місті Конотоп Сумської області переходить на роботу в аварійному режимі. Як повідомив міський голова Артем Семеніхін, вода подаватиметься споживачам лише 6 годин на добу.

Вранці воду включатимуть з 6:00 до 9:00 та ввечері її подаватимуть з 18:00 до 21:00.

Утім, щоб уникнути промерзання мереж водопостачання очільник міста дав доручення водоканалу збільшити часи подачі води.

Чернігів

У зв’язку з введенням аварійних графіків відключення електроенергії об’єкти водопостачання, водовідведення та теплопостачання переведені на альтернативні джерела живлення, повідомили у Чернігівській міській раді. Від генераторів також працюють й заклади охорони здоров’я.

Житомир

У Житомирі водоканал та теплокомуненерго вимушено перевели на резервні джерела живлення, поінформували у міській раді. Через низьку напругу в мережі у місті також було зупинено рух тролейбусів і трамваїв.

Вінниця

У Вінниці через повну відсутність електроенергії тимчасово зупинялася головна водопровідна станція, яка живила водою усе місто, попереджала міська влада.

Наразі, як стало відомо, електропостачання відновлено й розпочато перезапуск роботи водоканалу. На повне відновлення водопостачання в усіх мікрорайонах міста знадобиться щонайменше 5–6 годин.

Блекаут в Україні 31 січня: що стало причиною

Зазначимо, у суботу, 31 січня, о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України, повідомляв міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, це спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях, були розвантажені блоки атомних електростанцій.

Диспетчер застосував спеціальні графіки аварійних відключень й протягом найближчих годин енергетики "Укренерго" повернуть світло, наголосив посадовець.

У Міненерго додали, що екстрені відключення електроенергії, які застосовані у Київській, Житомирській та Харківській областях, скасують протягом найближчих 2-3 годин.

Нагадаємо, 31 січня одразу одночасно в декількох областях України запровадили аварійні відключення світла.

Фокус писав, що через критичне перевантаження електромережі в одному з житлових будинків Оболонського району Києва згорів трансформатор. Однією з причин стало заряджання електромобіля Tesla від звичайної домашньої розетки.