Заряджав Tesla від розетки та "вибив" світло у будинку: у ДТЕК пояснили, чому мережі не витримують

В одному з житлових будинків Оболонського району Києва згорів трансформатор через критичне перевантаження електромережі — серед причин енергетики називають заряджання електромобіля Tesla від звичайної домашньої розетки. У результаті частина мешканців тимчасово залишилася без світла, а аварійна бригада працювала у дворі понад добу.

Про реальні причини знеструмлень, роботу ремонтників і помилки споживачів журналістам "Української правди" розповіли енергетики ДТЕК.

За їх словами, хо до графіків відключень електроенергії українці звикші ще з 2022 року, найважча ситуація в країні склалася у 2026 році. Масовані атаки ворога по енергетичній інфраструктурі великих міст України збіглися з різким похолоданням. Лише з початку 2026 року в столиці та області без електроенергії залишалися понад мільйон споживачів. У Києві також виникли перебої з теплом і водою. Станом на 29 січня, за словами мера Віталія Кличка, без опалення залишаються 454 багатоповерхівки.

На тлі постійних обстрілів і зростання споживання електроенергії аварійні бригади у столиці працюють цілодобово. Один із таких виїздів журналісти провели разом із ремонтниками ДТЕК в Оболонському районі.

Загалом, як пише видання, місце на яке приїхали енергетики, це типовий спальний двір, де простір для маневрів мінімальний, оскільки підстанцію оточують припарковані автомобілі, а під’їзд для спецтехніки доводиться буквально відвойовувати.

Під час огляду обладнання ремонтники швидко знаходять причину аварії. Один із трансформаторів, що забезпечує будинки побутовою напругою, вийшов з ладу через перевантаження. На корпусі — характерні сліди пробою та замикання.

За словами працівника ДТЕК Дениса, сам трансформатор не був зруйнований внаслідок обстрілу. Його "вбило" надмірне навантаження, яке мережі цього району просто не здатні витримувати.

Зокрема енергетики розповіли журналістам, що один із мешканців цього району заряджає свій автомобіль Tesla від звичайної розетки у квартирі.

"Іноді в мене немає сил навіть на свій будинковий чат. Я на Оболоні живу. І сусіди подеколи такі наївні! Наприклад, один заряджає від домашньої розетки свою Tesla. І дивується, чого в будинку автомати спрацьовують і світло зникає. Інша питає, чому світло вимикають. Бо вона ж проводку поміняла в квартирі. А те, що до її нової і гарної проводки електрика має ще якось потрапити – вона на задумується", — розповідає один із ремонтників.

За його словами, заряджання електромобіля створює потужне і тривале навантаження, на яке старі мережі не розраховані. Особливо небезпечно це в умовах, коли паралельно працюють обігрівачі, бойлери, кондиціонери та інші енергоємні прилади.

"УП" розкрила особливості роботи працівників ДТЕК Фото: Українська правда

Чому старі мережі не витримують перенавантаження

За словами енергетиків, більшість київських електромереж будували ще у 1960-х роках, і тоді ніхто не передбачав масового використання електрокарів, зарядних станцій і одночасної роботи кількох приладів із споживанням у кілька кіловат.

У середньому, за старими розрахунками, квартира мала споживати близько 5 кВт електроенергії. Нині ж цей показник часто перевищується в рази. Один лише масляний обігрівач може "тягнути" до 1,5 кВт, бойлер — ще до 2 кВт, кондиціонер — близько 1–1,5 кВт. Додайте сюди заряджання електромобіля — і мережа не витримує.

Також працівники ДТЕК пояснили журналістам, що проблема не в окремих будинках чи районах. Аварійні бригади працюють по всьому Києву, хоча найскладніша ситуація залишається на лівому березі, зокрема на Троєщині. Кількість знеструмлених споживачів змінюється постійно — ще напередодні без світла був майже мільйон людей, а зранку — трохи більше ніж пів мільйона.

До ліквідації наслідків атак у столиці залучені бригади з різних регіонів України, зокрема з Одещини. При цьому навіть прифронтові міста передають Києву обладнання, попри власні проблеми з енергопостачанням.

Заміна трансформатора у дворі займає значно більше часу, ніж у мирних умовах, оскільки роботі ДТЕК заважають мороз, лід, щільна забудова і запарковані автомобілі. Крім того, нове обладнання вагою три тонни доводиться буквально "вштовхувати" на місце, очищаючи його від снігу та води, яка може спричинити коротке замикання.

"Ви не думайте, що ми так все кинемо. Ні. Ніхто звідси не поїде, поки обладнання не запустим. Людей без світла ми не залишимо", — пояснили робітники.

Водночас вони зауважують, що подібні аварії у дворах раніше траплялися раз на кілька тижнів, а нині в Києві їх фіксують по кілька щодня.

Раніше Фокус писав, що мешканці будинку на Русанівці в Києві посварилися через сусіда, який заряджав електрокар від розетки у власній квартирі. Варто зауважити, що їхній будинок залишався без електропостачання близько дев’яти днів після аварії.

Нагадаємо, що мешканці будинку по вулиці Оноре де Бальзака скаржаться, що вже 13 днів в їх оселях немає гарячої води та опалення. За їх словами, нагріти квартиру можна тільки коли включають електрику.