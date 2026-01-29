"Спимо під трьома ковдрами, в квартирі +3": як жителі Троєщини виживають без опалення

Мешканці будинку по вулиці Оноре де Бальзака скаржаться, що вже 13 днів в їх оселях немає гарячої води та опалення. І нагріти квартиру можна тільки коли включають електрику.

"Це ми так спимо. Коли є світло — включаєм обігрівач", — розповів мешканець квартири, демонструючи журналістам "Новини.LIVE", що спати доводиться під трьома ковдрами одягненим, а по квартирі ходити у "валянках".

За словами подружжя, в їх квартирі опалення та гарячої води немає вже майже два тижня. Середня температура в квартирі +3 градусів.

Вони ходять вдома у зимовому верхньому одязі та готують їжу на пальнику. Коли з’являється світло, користуються обігрівачем. В пари є домашні улюбленці, які теж мерзнуть, тому котиків гріють пляшками з гарячою водою, які ховають під пледи.

"Котики у нас гріються саме тут. Оце їхнє любиме місце. Для того, щоб вони не замерзли, коли нас немає, я нагріваю воду в пляшки, закутую, показую їм тепле місце, і вони там відпочивають, очікують, поки ми прийдемо. В холодній квартирі", - розповіла жінка.

Відео дня

Єдиний плюс – пара мешкає на першому поверсі, тому в них є хоча б холодна вода, яку можна нагріти.

На Троєщині відкрили опорні пункти незламності Фото: ДСНС

Нагадаємо, через пошкодження ТЕЦ-6 Троєщина залишилася без теплопостачання, зіткнувшись із дуже складною ситуацією.

26 січня керівник Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов говорив, що якщо опалення на Троєщині не з'явиться найближчим часом, а морози триватимуть, наступною загрозою стане замерзання труб водогону й каналізації. Та висунув ідею про вуличні вигрібні ями у дворах.

Але у "Київводоканалі" запевнили, що каналізація не замерзне, а тому рити вигрібні ями на Троєщині не потрібно.