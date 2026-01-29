"Спим под тремя одеялами, в квартире +3": как жители Троещины выживают без отопления

Жители дома по улице Оноре де Бальзака жалуются, что уже 13 дней в их домах нет горячей воды и отопления. И нагреть квартиру можно только когда включают электричество.

"Это мы так спим. Когда есть свет — включаем обогреватель", — рассказал житель квартиры, демонстрируя журналистам "Новини.LIVE", что спать приходится под тремя одеялами одетым, а по квартире ходить в "валенках".

По словам супругов, в их квартире отопления и горячей воды нет уже почти две недели. Средняя температура в квартире +3 градусов.

Они ходят дома в зимней верхней одежде и готовят еду на горелке. Когда появляется свет, пользуются обогревателем. У пары есть домашние любимцы, которые тоже мерзнут, поэтому котиков греют бутылками с горячей водой, которые прячут под пледы.

"Котики у нас греются именно здесь. Это их любимое место. Для того, чтобы они не замерзли, когда нас нет, я нагреваю воду в бутылки, укутываю, показываю им теплое место, и они там отдыхают, ожидают, пока мы придем. В холодной квартире", — рассказала женщина.

Відео дня

Единственный плюс — пара живет на первом этаже, поэтому у них есть хотя бы холодная вода, которую можно нагреть.

На Троещине открыли опорные пункты несокрушимости Фото: ГСЧС

Напомним, из-за повреждения ТЭЦ-6 Троещина осталась без теплоснабжения, столкнувшись с очень сложной ситуацией.

26 января руководитель Деснянской райгосадминистрации Максим Бахматов говорил, что если отопление на Троещине не появится в ближайшее время, а морозы будут продолжаться, следующей угрозой станет замерзание труб водопровода и канализации. И выдвинул идею об уличных выгребных ямах во дворах.

Но в "Киевводоканале" заверили, что канализация не замерзнет, а потому рыть выгребные ямы на Троещине не нужно.