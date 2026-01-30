Заряжал Tesla от розетки и "выбил" свет в доме: в ДТЭК объяснили, почему сети не выдерживают

В одном из жилых домов Оболонского района Киева сгорел трансформатор из-за критической перегрузки электросети — среди причин энергетики называют зарядку электромобиля Tesla от обычной домашней розетки. В результате часть жителей временно осталась без света, а аварийная бригада работала во дворе более суток.

О реальных причинах обесточиваний, работе ремонтников и ошибках потребителей журналистам "Украинской правды" рассказали энергетики ДТЭК.

По их словам, хо к графикам отключений электроэнергии украинцы привыкли еще с 2022 года, самая тяжелая ситуация в стране сложилась в 2026 году. Массированные атаки врага по энергетической инфраструктуре крупных городов Украины совпали с резким похолоданием. Только с начала 2026 года в столице и области без электроэнергии оставались более миллиона потребителей. В Киеве также возникли перебои с теплом и водой. По состоянию на 29 января, по словам мэра Виталия Кличко, без отопления остаются 454 многоэтажки.

На фоне постоянных обстрелов и роста потребления электроэнергии аварийные бригады в столице работают круглосуточно. Один из таких выездов журналисты провели вместе с ремонтниками ДТЭК в Оболонском районе.

В общем, как пишет издание, место на которое приехали энергетики, это типичный спальный двор, где пространство для маневров минимальное, поскольку подстанцию окружают припаркованные автомобили, а подъезд для спецтехники приходится буквально отвоевывать.

При осмотре оборудования ремонтники быстро находят причину аварии. Один из трансформаторов, обеспечивающий дома бытовым напряжением, вышел из строя из-за перегрузки. На корпусе — характерные следы пробоя и замыкания.

По словам работника ДТЭК Дениса, сам трансформатор не был разрушен в результате обстрела. Его "убила" чрезмерная нагрузка, которую сети этого района просто не способны выдерживать.

В частности энергетики рассказали журналистам, что один из жителей этого района заряжает свой автомобиль Tesla от обычной розетки в квартире.

"Иногда у меня нет сил даже на свой домовой чат. Я на Оболони живу. И соседи иногда такие наивные! Например, один заряжает от домашней розетки свою Tesla. И удивляется, почему в доме автоматы срабатывают и свет исчезает. Другая спрашивает, почему свет выключают. Потому что она же проводку поменяла в квартире. А то, что к ее новой и хорошей проводке электричество должно еще как-то попасть — она на задумывается", — рассказывает один из ремонтников.

По его словам, зарядка электромобиля создает мощную и длительную нагрузку, на которую старые сети не рассчитаны. Особенно опасно это в условиях, когда параллельно работают обогреватели, бойлеры, кондиционеры и другие энергоемкие приборы.

"УП" раскрыла особенности работы работников ДТЭК Фото: Украинская правда

Почему старые сети не выдерживают перегрузки

По словам энергетиков, большинство киевских электросетей строили еще в 1960-х годах, и тогда никто не предусматривал массового использования электрокаров, зарядных станций и одновременной работы нескольких приборов с потреблением в несколько киловатт.

В среднем, по старым расчетам, квартира должна была потреблять около 5 кВт электроэнергии. Сейчас же этот показатель часто превышается в разы. Один только масляный обогреватель может "тянуть" до 1,5 кВт, бойлер — еще до 2 кВт, кондиционер — около 1-1,5 кВт. Добавьте сюда зарядку электромобиля — и сеть не выдерживает.

Также работники ДТЭК объяснили журналистам, что проблема не в отдельных домах или районах. Аварийные бригады работают по всему Киеву, хотя самая сложная ситуация остается на левом берегу, в частности на Троещине. Количество обесточенных потребителей меняется постоянно — еще накануне без света был почти миллион человек, а утром — чуть больше полумиллиона.

К ликвидации последствий атак в столице привлечены бригады из разных регионов Украины, в частности из Одесской области. При этом даже прифронтовые города передают Киеву оборудование, несмотря на собственные проблемы с энергоснабжением.

Замена трансформатора во дворе занимает значительно больше времени, чем в мирных условиях, поскольку работе ДТЭК мешают мороз, лед, плотная застройка и запаркованные автомобили. Кроме того, новое оборудование весом три тонны приходится буквально "вталкивать" на место, очищая его от снега и воды, которая может вызвать короткое замыкание.

"Вы не думайте, что мы так все бросим. Нет. Никто отсюда не уедет, пока оборудование не запустим. Людей без света мы не оставим", — пояснили рабочие.

В то же время они отмечают, что подобные аварии во дворах раньше случались раз в несколько недель, а сейчас в Киеве их фиксируют по несколько ежедневно.

Ранее Фокус писал, что жильцы дома на Русановке в Киеве поссорились из-за соседа, который заряжал электрокар от розетки в собственной квартире. Стоит заметить, что их дом оставался без электроснабжения около девяти дней после аварии.

Напомним, что жители дома по улице Оноре де Бальзака жалуются, что уже 13 дней в их домах нет горячей воды и отопления. По их словам, нагреть квартиру можно только когда включают электричество.