Заряжал электрокар из окна после 9 дней без света: в Киеве вспыхнул скандал между соседями

В соцсетях публикуют видео конфликта жителей дома на Русановке в Киеве, в котором только недавно восстановили электроснабжение после аварии и 9 дней без света. Один из жителей многоэтажки возмутил соседей тем, что поставил свой электрокар на зарядку из квартиры.

Видео конфликта, спровоцированного отключениями света в Киеве, опубликовал 28 января местный Telegram-канал "R&B News. Русановка и Березняки". По словам админов, жители дома на Русановской набережной, 10/1 были в полном блэкауте почти 9 дней.

Осторожно: на видео присутствует ненормативная лексика!

"Один из соседей решил заряжать свой электромобиль непосредственно из квартиры, что снова создало нагрузку на сеть", — пояснили авторы сообщения.

В ролике можно увидеть синий электрокар, зарядный шнур от которого тянется к окну квартиры на втором этаже.

"А мы спрашиваем, почему у нас выбивает свет и фазы", — отмечает мужчина, который записывает видео.

Відео дня

Позже владелец электрокара появился в окне, и другой сосед начал с нецензурной бранью угрожать ему избиением и вызовом служб для фиксирования нарушений правил пожарной безопасности. В ответ мужчина говорит, что отключит электромобиль "через час".

"Уже, нах*й, отсоединяй! Езжай на заправку и заряжай на заправке!" — возмущенно отвечает сосед.

На момент публикации новости неизвестно, чем закончился конфликт жителей многоэтажки.

Напомним, в ДТЭК вечером 28 января сообщали, что с полуночи Киев переходит на временные графики отключения электроэнергии. При этом в компании отметили, что эти графики будут неравномерными для разных районов из-за особенностей повреждений энергосистемы и будут составляться отдельно для каждого дома.

27 января СМИ писали, что в Украине стремительно растет стоимость зарядки электромобилей из-за подорожания электроэнергии для бизнеса.

Также 27 января в сети показывали последствия сильных морозов в Киеве, во время которых машины вмерзли в лед.