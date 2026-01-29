Заряджав електрокар з вікна після 9 днів без світла: у Києві спалахнув скандал між сусідами

В соцмережах публікують відео конфлікту жителів будинку на Русанівці у Києві, в якому лише нещодавно відновили електропостачання після аварії та 9 днів без світла. Один із мешканців багатоповерхівки обурив сусідів тим, що поставив свій електрокар на заряджання з квартири.

Відео конфлікту, спровокованого відключеннями світла у Києві, опублікував 28 січня місцевий Telegram-канал "R&B News. Русанівка та Березняки". За словами адмінів, мешканці будинку на Русанівській набережній, 10/1 були у повному блекауті майже 9 днів.

Обережно: на відео присутня ненормативна лексика!

"Один із сусідів вирішив заряджати свій електромобіль безпосередньо з квартири, що знову створило навантаження на мережу", — пояснили автори допису.

В ролику можна побачити синій електрокар, зарядний шнур від якого тягнеться до вікна квартири на другому поверсі.

"А ми питаємо, чому у нас вибиває світло і фази", — зазначає чоловік, який записує відео.

Відео дня

Пізніше власник електрокара з'явився у вікні, й інший сусід почав із нецензурною лайкою погрожувати йому побиттям і викликом служб для фіксування порушень правил пожежної безпеки. У відповідь чоловік каже, що від'єднає електромобіль "за годину".

"Уже, нах*й, від'єднуй! Їдь на заправку і заряджай на заправці!" — обурено відповідає сусід.

На момент публікації новини невідомо, чим закінчився конфлікт жителів багатоповерхівки.

Нагадаємо, в ДТЕК ввечері 28 січня повідомляли, що з опівночі Київ переходить на тимчасові графіки відключення електроенергії. При цьому в компанії зазначили, що ці графіки будуть нерівномірними для різних районів через особливості пошкоджень енергосистеми та складатимуться окремо для кожного будинку.

27 січня ЗМІ писали, що в Україні стрімко зростає вартість зарядки електромобілів через здорожчання електроенергії для бізнесу.

Також 27 січня в мережі показували наслідки сильних морозів у Києві, під час яких машини вмерзли в лід.