В Україні стрімко зротає вартість зарядки електромобілів: яка причина

Мережі зарядних станцій для електромобілів в Україні останнім часом різко підвищили тарифи. Ціна зарядки фактично зрівнялася з вартістю заправки бензином.

Низка станцій зарядки електромобілів у січні збільшила тарифи до 30-32 гривень за 1 кВт∙год, хоча зовсім недавно вони складали 18-20 гривень. Про це повідомляє "Авто24".

Варто відзначити, що мова йде про потужні станції швидкої зарядки електрокарів. Поки тарифи підвищили ще не всі мережі зарядних станцій, проте поступово вартість зростає.

Тарифи на зарядку електрокарів сягнули 30 гривень за 1 кВт∙год Фото: Скріншот

Основна причина такого кроку — здорожчання електроенергії для бізнесу, яке зробило попередні тарифи нерентабельними. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила граничні ціни для бізнесу, аби збільшити імпорт електроенергії в умовах її дефіциту, спричиненого російськими обстрілами.

Звісно, зарядка електромобіля в домашніх умовах залишається недорогою, оскільки тарифи на електроенергію для побутових споживачів залишаються незмінними: 4,32 грн за 1 кВт∙год та 2,16 гривень — за нічним тарифом з двозонним лічильником. Утім, через відключення електроенергії не всі власники встигають зарядити електромобілі та вимушені послуговуватися швидкими станціями.

Скільки коштує зарядити електрокар за новими тарифами

За новим тарифом 30 гривень за 1 кВт∙год повністю зарядити Nissan Leaf із батареєю на 40 кВт∙год можна за 1200 гривень, популярний Volkswagen ID.4 (батарея на 77 кВт∙год) — 2310 гривень, а Tesla Model Y (75 кВт∙год) — 2250 гривень.

За витрати електроенергії 15 кВт∙год на 100 км пробіг на сотню кілометрів коштує 450 гривень і тепер відповідає споживанні бензину 7,5 л/100 км (при вартості 60 гривень за літр). За витрати 20 кВт∙год на 100 км це вже 600 гривень, тобто еквівалентно витраті бензину на рівні 10 л на 100 км.

