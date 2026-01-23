В Украине стремительно растет стоимость зарядки электромобилей: какая причина

Сети зарядных станций для электромобилей в Украине в последнее время резко повысили тарифы. Цена зарядки фактически сравнялась со стоимостью заправки бензином.

Ряд станций зарядки электромобилей в январе увеличил тарифы до 30-32 гривен за 1 кВт∙ч, хотя совсем недавно они составляли 18-20 гривен. Об этом сообщает "Авто24".

Стоит отметить, что речь идет о мощных станциях быстрой зарядки электрокаров. Пока тарифы повысили еще не все сети зарядных станций, однако постепенно стоимость растет.

Тарифы на зарядку электрокаров достигли 30 гривен за 1 кВт∙ч Фото: Скриншот

Основная причина такого шага — подорожание электроэнергии для бизнеса, которое сделало предыдущие тарифы нерентабельными. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила предельные цены для бизнеса, чтобы увеличить импорт электроэнергии в условиях ее дефицита, вызванного российскими обстрелами.

Конечно, зарядка электромобиля в домашних условиях остается недорогой, поскольку тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей остаются неизменными: 4,32 грн за 1 кВт∙ч и 2,16 гривен — по ночному тарифу с двухзонным счетчиком. Впрочем, из-за отключения электроэнергии не все владельцы успевают зарядить электромобили и вынуждены пользоваться быстрыми станциями.

Сколько стоит зарядить электрокар по новым тарифам

По новому тарифу 30 гривен за 1 кВт∙ч полностью зарядить Nissan Leaf с батареей на 40 кВт∙ч можно за 1200 гривен, популярный Volkswagen ID.4 (батарея на 77 кВт∙ч) — 2310 гривен, а Tesla Model Y (75 кВт∙ч) — 2250 гривен.

При расходе электроэнергии 15 кВт∙ч на 100 км пробег на сотню километров стоит 450 гривен и теперь соответствует потреблении бензина 7,5 л/100 км (при стоимости 60 гривен за литр). При расходе 20 кВт∙ч на 100 км это уже 600 гривен, то есть эквивалентно расходу бензина на уровне 10 л на 100 км.

